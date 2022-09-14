Комбаров — о победе над «Амкалом»: «Главное, что мы выиграли»

Наставник «Звезды» из Санкт-Петербурга Дмитрий Комбаров высказался о победе своей команды над «Амкалом» (2:2, 4:2 по пен.).

«Сейчас главное, что мы выиграли. Игра была напряженная, моменты были и у нас, и у них. Моментов было достаточно, чтобы закончить эту игру без пенальти», — передает слова Комбарова «Чемпионат».

Специалист отметил, что команда не тренировала серию пенальти. Переход с искусственного на натуральное поле дался тяжело, прошел дождь, у футболистов сводило ноги, добавил тренер.

Напомним, подопечные Комбарова одолели «Амкал» (2:2, 4:2 по пен.) в матче 1/64 финала Фонбет Кубка России и вышли в следующую стадию пути регионов.