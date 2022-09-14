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Комбаров — о победе над «Амкалом»: «Главное, что мы выиграли»

 
14 Сентября 2022 • 16:06 Комментировать
Амкал
2:2
Звезда Санкт-Петербург
окончен после пенальти

Наставник «Звезды» из Санкт-Петербурга Дмитрий Комбаров высказался о победе своей команды над «Амкалом» (2:2, 4:2 по пен.).

«Сейчас главное, что мы выиграли. Игра была напряженная, моменты были и у нас, и у них. Моментов было достаточно, чтобы закончить эту игру без пенальти», — передает слова Комбарова «Чемпионат».

Специалист отметил, что команда не тренировала серию пенальти. Переход с искусственного на натуральное поле дался тяжело, прошел дождь, у футболистов сводило ноги, добавил тренер.

Напомним, подопечные Комбарова одолели «Амкал» (2:2, 4:2 по пен.) в матче 1/64 финала Фонбет Кубка России и вышли в следующую стадию пути регионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Дмитрий Комбаров Звезда Санкт-Петербург Амкал
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окончен после пенальти Амкал 2:2 Звезда Санкт-Петербург 3.50 3.70 2.00
окончен Челябинск 0:1 Тюмень
Идет 0 минута Локомотив Москва 2:2 Краснодар 2.55 3.55 2.65
Идет 0 минута Сочи 1:3 Торпедо Москва
Идет 0 минута Зенит-Ижевск 5:1 Химик-Август
Идет 0 минута Пересвет Домодедово 1:0 Рязань 2.55 2.80 2.95
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