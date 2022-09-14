Футболист «Амкала» считает, что арбитр внёс вклад в результат матча со «Звездой»

Защитник «Амкала» Олег Дражжук поделился мнением о поражении команды от «Звезды» (2:2, 2:4 по пен.) в матче Фонбет Кубка России.

«Не хочется жаловаться, не хочется говорить, что засудили. По игре мы были не хуже, но, мне кажется, судья все же внес в игру свой вклад», — приводит слова Дражжука «РБ Спорт».

Игрок заявил, что если «Амкал» позовут участвовать в следующем розыгрыше Фонбет Кубка России, то все будут рады, возможно, стоит пригласить клуб на Кубок Pari Премьер с представителями Российской премьер-лиги.

«Амкал» начал участие в турнире с 1/256 финала Фонбет Кубка России, команда прошла два раунда, но покинула розыгрыш в 1/64 финала, уступив «Звезде» (2:2, 2:4 по пен.).