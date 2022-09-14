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Кубок России

Комитет по этике РФС рассмотрит оскорбления игрока «Амкала» в адрес судьи

 
14 Сентября 2022 • 20:35 Комментировать
Амкал
2:2
Звезда Санкт-Петербург
окончен после пенальти

Глава комитета по этике Российского футбольного союза Семён Андреев отреагировал на высказывание футболиста «Амкала» Антона Карпова в адрес судьи в недавнем матче Кубка России.

Напомним, что игрок нелицеприятно отозвался об арбитре после проигранного поединка против петербургской «Звезды». В частности, Карпову не понравились решения засчитать голы в ворота его команды, после чего он назвал судей купленными. По словам руководителя комитета по этике, которые приводит «Спорт-Экспресс», футболист за такие высказывания может получить как штраф, так и дисквалификацию на несколько встреч.

Медийный клуб «Амкал» не смог преодолеть стадию 1/64 финала Кубка России, уступив оппоненту из Санкт-Петербурга в серии послематчевых пенальти. Первые 90 минут завершились с ничейным счетом 2:2.

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Евро-Футбол.Ру,
Кубок России Амкал Антон Карпов
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