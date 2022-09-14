Создатель «Амкала» требует переигровку кубкового матча против «Звезды»

Создатель медийного клуба «Амкал» Герман Попков, известный как Герман El Classico, потребовал переигровку матча Фонбет Кубка России против петербургской «Звезды» из-за судейских ошибок.

«Будем ли требовать переигровку? Да, напишем в РФС. Посмотрим, что ответят» - цитирует слова известного блогера «Чемпионат».

Отметим, что «Амкал» вытащил игру в основное время, однако уступил в поединке 1/64 финала Кубка в серии послематчевых пенальти. Наибольший спор вызывает момент на 24-й минуте, когда арбитр ошибочно засчитал гол в ворота любителей.

«Звезда», руководимая бывшим игроком сборной России Дмитрием Комбаровым, прошла уже вторую стадию Кубка России.