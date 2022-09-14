«Амкал» спас матч со «Звездой» и проиграл только в серии пенальти

Медийная команда «Амкал» провела третий матч на профессиональном уровне. Блогеры прошли «Зоркий» и «Тверь» в Фонбет Кубке России и в 1/64 финала играли против питерской «Звезды». Матч получился богатым на опасные моменты. Уже в дебюте Сергей Киряков ударом головой открыл счёт, выведя медийщиков вперед. «Звезда» отыгралась со штрафного, Никита Першин пробил без свистка арбитра, но всё было по правилам. В конце первого тайма Дмитрий Великородный в касание отправил мяч в дальнюю девятку.
После перерыва моменты возникали то у одних ворот, то у других, но счет изменился только на 88-й минуте. «Амкал» уже играл в меньшинстве после грубого приёма Антона Карпова, но даже в меньшинстве сравнял счет, это Виктор Блатов ударом с носка вколотил мяч под перекладину. В серии пенальти победили футболисты «Звезды» (4:2).
|Амкал
2:2
(пен. 2:4)
|Звезда Санкт-Петербург
|(1:0) Киряков Сергей 15'
|24' Першин Никита (1:1)
|45'Великородный Дмитрий (1:2)
|(2:2) Блатов Виктор 88'
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