Основатель «Амкала» рассказал о сумме выезда в Санкт-Петербург

Создатель самого известного медийного клуба «Амкал» Герман Попков рассказал о стоимости поездки в Санкт-Петербург на поединок Фонбет Кубка России против местной «Звезды».

«Организационная часть по стадиону — в районе 600 тыс. рублей. Где-то 300 тыс. — сама поездка и проживание в отеле. Суммарно — около 900 тыс. Это тысяч на 500-600 дешевле, чем наш первый матч с «Зорким», – поделился информацией известный блогер в интервьюSport24.

Также Герман поблагодарил «Зенит», который позволил провести тренировку «Амкала» на своей базе. Блогер отметил, что инфраструктура у лидера российского футбола находится на высшем уровне, что позволило игрокам медийного клуба ещё больше почувствовать себя профессионалами.

Напомним, что в Санкт-Петербурге сказка «Амкала» и закончилась. Блогеры уступили «Звезде» в серии послематчевых ударов.

