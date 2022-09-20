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Кубок России

Основатель «Амкала» рассказал о сумме выезда в Санкт-Петербург

 
20 Сентября 2022 • 10:11 Комментировать
Амкал
2:2
Звезда Санкт-Петербург
окончен после пенальти

Создатель самого известного медийного клуба «Амкал» Герман Попков рассказал о стоимости поездки в Санкт-Петербург на поединок Фонбет Кубка России против местной «Звезды».

«Организационная часть по стадиону — в районе 600 тыс. рублей. Где-то 300 тыс. — сама поездка и проживание в отеле. Суммарно — около 900 тыс. Это тысяч на 500-600 дешевле, чем наш первый матч с «Зорким», – поделился информацией известный блогер в интервьюSport24.

Также Герман поблагодарил «Зенит», который позволил провести тренировку «Амкала» на своей базе. Блогер отметил, что инфраструктура у лидера российского футбола находится на высшем уровне, что позволило игрокам медийного клуба ещё больше почувствовать себя профессионалами.

Напомним, что в Санкт-Петербурге сказка «Амкала» и закончилась. Блогеры уступили «Звезде» в серии послематчевых ударов.
 

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Евро-Футбол.Ру,
Кубок России Амкал Герман Попков
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