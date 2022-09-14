Самедов поздравил Комбарова с выходом «Звезды» в следующий раунд Фонбет Кубка России

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Самедов прокомментировал выход «Звезды» в 1/32 Фонбет Кубка России, которую возглавляет Дмитрий Комбаров.

«Поздравляю Диму Комбарова с выходом в 1/32 финала Кубка России. Наверное, это успех. Начинает делать первые шаги в качестве тренера», — цитирует Самедова «Спорт-Экспресс».

Эксперт добавил, что «Звезда» обыграла команду, игроки которой были во Второй лиге, но их почему-то называют блогерами.

Сегодня, 14 сентября, санкт-петербургская «Звезда» победила «Амкал» в серии послематчевых пенальти (2:2, 4:2 по пен.) и вышла в 1/32 финала Фонбет Кубка России.