Гасилин — о матче «Амкал» - «Звезда»: «Мы красавцы»

Нападающий «Амкала» Алексей Гасилин прокомментировал поражение от «Звезды» (2:2, 2:4 по пен.) в матче 1/64 финала Фонбет Кубка России.

«Да мы красавцы. Что мы сделали? «Звезда» за девять туров четыре пропустила, а мы им два сунули. Тренируйтесь, ребята», — заявил Гасилин «Чемпионату».

Сегодня, 14 сентября, «Амкал» проиграл санкт-петербургской «Звезде» в рамках 1/64 финала пути регионов Фонбет Кубка России в серии послематчевых пенальти (2:2, 2:4 по пен.) и покинул турнир.

Напомним, «Амкал» является представителем Медийной футбольной лиги. Клуб стартовал с 1/256 финала Фонбет Кубка России и по ходу турнира одолел двух представителей Второй лиги, пробившись в раунд 1/64 финала.