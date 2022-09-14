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Кубок России

Гасилин — о матче «Амкал» - «Звезда»: «Мы красавцы»

 
14 Сентября 2022 • 16:14 Комментировать
Амкал
2:2
Звезда Санкт-Петербург
окончен после пенальти

Нападающий «Амкала» Алексей Гасилин прокомментировал поражение от «Звезды» (2:2, 2:4 по пен.) в матче 1/64 финала Фонбет Кубка России.

«Да мы красавцы. Что мы сделали? «Звезда» за девять туров четыре пропустила, а мы им два сунули. Тренируйтесь, ребята», — заявил Гасилин «Чемпионату».

Сегодня, 14 сентября, «Амкал» проиграл санкт-петербургской «Звезде» в рамках 1/64 финала пути регионов Фонбет Кубка России в серии послематчевых пенальти (2:2, 2:4 по пен.) и покинул турнир.

Напомним, «Амкал» является представителем Медийной футбольной лиги. Клуб стартовал с 1/256 финала Фонбет Кубка России и по ходу турнира одолел двух представителей Второй лиги, пробившись в раунд 1/64 финала.

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Евро-Футбол.Ру,
Алексей Гасилин Звезда Санкт-Петербург Амкал
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окончен Динамо Владивосток 2:1 Иртыш Омск 1.45 4.05 6.80
окончен после пенальти Амкал 2:2 Звезда Санкт-Петербург 3.50 3.70 2.00
окончен Челябинск 0:1 Тюмень
Идет 0 минута Локомотив Москва 2:2 Краснодар 2.55 3.55 2.65
Идет 0 минута Сочи 1:3 Торпедо Москва
Идет 0 минута Зенит-Ижевск 5:1 Химик-Август
Идет 0 минута Пересвет Домодедово 1:0 Рязань 2.55 2.80 2.95
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