Александр Мостовой высказался о вылете «Амкала» из Кубка России

Экс-форвард национальной команды России Александр Мостовой дал свой комментарий относительно вылета медийного клуба «Амкал» из розыгрыша Фонбет Кубка страны.

«Я много видел команд, которые в Кубках преподносили сюрпризы. Чуть пошумели за счёт медиафутбола, и всё. Я играл с любителями, но здесь мы видим, что это не любители», – заявил один из лучших футболистов в истории России в интервью «Чемпионату». Также Мостовой похвалил «Амкал» за популяризацию медиафутбола, однако отметил, что команда Германа El Classico соответствует уровню третьей лиги.

Напомним, что сказка «Амкала» закончилась в Санкт-Петербурге, где любительский клуб не смог сломить сопротивление местной «Звезды», уступив лишь в серии послематчевых ударов. После вылета медийной команды коллективов без профессионального статуса в Кубке России не осталось.

