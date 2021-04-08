Дивеев: «ЦСКА нацеливается пройти как можно дальше в Кубке России»

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08 Апреля 2021, 12:24,
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Защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев дал интервью в преддверии поединка против тульского «Арсенала» в четвертьфинале Кубка России.
«Мы всегда нацеливаемся пройти как можно дальше, постараемся выйти в полуфинал. В чемпионате дела у «Арсенала» по-прежнему не складываются, но это не значит, что нам будет легко», - приводит слова футболиста пресс-служба «армейцев».
Поединок между «Арсеналом» и ЦСКА состоится в четверг, восьмого апреля, стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. Текстовую трансляцию встречи проведет Liveresult.ru.
В чемпионате России тульский коллектив занимает 14-е место в турнирной таблице, а «армейцы» располагаются на четвертой строчке.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: ЦСКА Москва, Игорь Дивеев