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Масалитин: «В матче с «Арсеналом» многое будет зависеть от Березуцких»

08 Апреля 2021, 16:58,

Бывший игрок ЦСКА Валерий Масалитин поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/4 финала Кубка России, в котором «армейцы» сыграют в гостях с тульским «Арсеналом» в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым.

«Понятно, что «Арсенал» испытывает непростые времена: команда борется за выживание в Премьер-лиге. Естественно, чтобы почувствовать уверенность, им нужно выигрывать в каждом матче, который они проводят, будь то чемпионат или Кубок. Они играют в Туле, играют дома и, конечно же, хотят показать перед своими болельщиками хорошую игру и достойный результат.

У ЦСКА тоже непростая ситуация. В команде поменялся тренер, новому тренеру нужно в первую очередь доказывать, что он оправдает ожидания. Игрокам ЦСКА нужно реабилитироваться за прошлую игру с «Арсеналом». Почти весь матч у них там игра не шла, может быть только в последние 10 минут команда включилась. Наверное, определенные выводы будут сделаны, Оличу подскажут, наверняка, он посмотрел этот неудачный матч с «Арсеналом». Думаю, что ошибки будут учтены. Я, по крайней мере, жду победы ЦСКА. «Армейцы» должны показать более внятную игру, которая принесет результат и будет радовать глаз болельщика.

Первый матч у Олича был против «Тамбова» - команды, которая стоит на вылете, и уже, наверное, ничего их не спасет, хотя чудеса в футболе бывают. Сейчас тоже будет команда, которая борется за выживание, но все-таки у «Арсенала» коллектив побоеспособнее. Олич находится в таком положении, что он не может разрушить что-то старое и привить что-то новое тоже. Потому что начнет что-то менять, команда не успеет воспринять это, и получится скомканная игра. В принципе, это мы и видели в матче с «Тамбовом». Думаю, тут будет многое зависеть от Березуцких, они должны что-то подсказать, направить, чтобы довести этот чемпионат до конца, потому что ЦСКА не должен потеряться на этом отрезке чемпионата. А для Олича сейчас каждая игра определяющая. От результатов будет зависеть и его психологическое состояние: команда будет побеждать, показывать хорошую игру, а он будет тогда смотреть, кем можно будет усилиться, кто наоборот не сможет закрепиться в составе и кого нужно продать. Поэтому для Ивицы каждая игра - пища для размышлений. А игрокам ЦСКА, естественно, нужно доказывать, что они достойны быть игроками основы и вообще быть игроками «армейского» клуба», - сказал Масатилин.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: ЦСКА Москва, Василий Березуцкий, Алексей Березуцкий, Ивица Олич, Валерий Масалитин
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