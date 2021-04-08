Карпов – о победе над «Арсеналом»: «В начале было немного тяжело»

Защитник московского ЦСКА Вадим Карпов прокомментировал победу над тульским «Арсеналом» (2:1) в четвертьфинале Кубка России.

«В начале было немного тяжело. Ответственность чувствовал все 90 минут: матч надо было выигрывать, второго шанса не было», - цитирует Карпова sport24.

В полуфинале «армейцы» могут сыграть с «Локомотивом», «Ахматом» и «Крыльями Советов». Жеребьёвка следующей стадии турнира пройдёт завтра, девятого апреля.

18-летний Карпов сыграл десять матчей за ЦСКА во всех турнирах нынешнего сезона и отметился одним забитым голом. Контракт Карпова с московским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.