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Карпов – о победе над «Арсеналом»: «В начале было немного тяжело»

08 Апреля 2021, 22:59,

Защитник московского ЦСКА Вадим Карпов прокомментировал победу над тульским «Арсеналом» (2:1) в четвертьфинале Кубка России.

«В начале было немного тяжело. Ответственность чувствовал все 90 минут: матч надо было выигрывать, второго шанса не было», - цитирует Карпова sport24.

В полуфинале «армейцы» могут сыграть с «Локомотивом», «Ахматом» и «Крыльями Советов». Жеребьёвка следующей стадии турнира пройдёт завтра, девятого апреля.

18-летний Карпов сыграл десять матчей за ЦСКА во всех турнирах нынешнего сезона и отметился одним забитым голом. Контракт Карпова с московским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: ЦСКА Москва, Вадим Карпов
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Комментарии (1)
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0
ингерман
08 Апреля 2021, 23:08

Карпов – о победе над «Арсеналом»: «В начале было немного тяжело»
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ага.. а потом вилок все это разрулил.. )))

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