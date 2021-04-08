Кубок России 2020-2021
Сделать ставку
﻿
1

Парфёнов - об удалении Луценко: ЦСКА должен справляться сам

08 Апреля 2021, 21:57,

Главный тренер «Арсенала» Дмитрий Парфёнов подвёл итоги матча с ЦСКА (1:2) в эфире канала «Матч Премьер».

- Все видели, что ребята отдали все силы, но сложно. Я никогда не комментирую эти вещи, но в начале второго тайма нас оставляют вдесятером в таком спорном моменте. Дальше много фолов, некомфортная среда. К тому же непросто, потому что пять игр не выигрывали. Это точно не путь. Я думаю, эта команда может справляться сама, поэтому свою команду поблагодарил. Ребята сегодня показали характер. Я не сомневался, что у команды он есть. Сезон  непростой, о чем я говорил до игры. Мы будем сражаться до последнего и сейчас максимально сосредоточены на том, чтобы сохранить команду.

- Стандартные положения - это то, что у вас неплохо работает в различных матчах, в Кубке и чемпионате. Наверное, это тоже можно выделить как позитив?

- Позитив? Позитива было достаточно много, и когда вдесятером остались, под давлением команда не бросила  игру и пыталась вернуться, сражалась и билась за результат, это радует. Будет такая же отдача, и вопрос мы решим досрочно в положительную пользу в чемпионате. А стандарты - это часть футбола, соперник также со стандарта сравнял.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: ЦСКА Москва, Арсенал Тула, Дмитрий Парфёнов
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Ливерпуль» разочаровал в Мадриде: Команда Клоппа без шансов проиграла «Реалу»
«Ливерпуль» разочаровал в Мадриде: Команда Клоппа без шансов проиграла «Реалу»
Неймар и Мбаппе рвутся на трон: «ПСЖ» под снегом наказал «Баварию» на выезде
Неймар и Мбаппе рвутся на трон: «ПСЖ» под снегом наказал «Баварию» на выезде
«Ювентус» и «Интер» синхронно победили
«Ювентус» и «Интер» синхронно победили
Соболев рвёт и мечет: «Спартак» отомстил «Ростову» Карпина и почти догнал «Зенит»
Соболев рвёт и мечет: «Спартак» отомстил «Ростову» Карпина и почти догнал «Зенит»
«Манчестер Сити» с трудом вырвал победу у «Боруссии»
«Манчестер Сити» с трудом вырвал победу у «Боруссии»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 5000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 1000 Обзор Играть
7 Бонус: 10000 Обзор Играть
8 Бонус: 19500 Обзор Играть
9 Бонус: 500 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
11 Бонус: 8000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола