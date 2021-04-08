Парфёнов - об удалении Луценко: ЦСКА должен справляться сам

Главный тренер «Арсенала» Дмитрий Парфёнов подвёл итоги матча с ЦСКА (1:2) в эфире канала «Матч Премьер».

- Все видели, что ребята отдали все силы, но сложно. Я никогда не комментирую эти вещи, но в начале второго тайма нас оставляют вдесятером в таком спорном моменте. Дальше много фолов, некомфортная среда. К тому же непросто, потому что пять игр не выигрывали. Это точно не путь. Я думаю, эта команда может справляться сама, поэтому свою команду поблагодарил. Ребята сегодня показали характер. Я не сомневался, что у команды он есть. Сезон непростой, о чем я говорил до игры. Мы будем сражаться до последнего и сейчас максимально сосредоточены на том, чтобы сохранить команду.

- Стандартные положения - это то, что у вас неплохо работает в различных матчах, в Кубке и чемпионате. Наверное, это тоже можно выделить как позитив?

- Позитив? Позитива было достаточно много, и когда вдесятером остались, под давлением команда не бросила игру и пыталась вернуться, сражалась и билась за результат, это радует. Будет такая же отдача, и вопрос мы решим досрочно в положительную пользу в чемпионате. А стандарты - это часть футбола, соперник также со стандарта сравнял.