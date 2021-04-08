Олич: «Мои игроки с каждой победой будут всё лучше и лучше и увереннее в себе»

Главный тренер ЦСКА Ивица Олич подвёл итоги матча с «Арсеналом» (2:1) в эфире канала «Матч Премьер».

- Пока матчи, которые у вас в России, заканчиваются очень непростыми победами. Чем сегодня была эта особенная?

- Я знал, что сегодня не будет легко. Если бы мы сначала забивали наши моменты, то было бы легче. Фактически с первого момента, углового пропустили и получили 0:1. Во время перерыва я сказал, что если будем так играть дальше и будут моменты, мы должны только забивать. Получилось сразу во втором тайме, что мы сравняли счет и потом имени на игрока больше. Много моментов было, но самое главное, что команда выиграла. Нелегко, но они заслуженно победили. Мои игроки с каждой победой будут все лучше и лучше и увереннее в себе.

- Наверное, стандартные положения, штрафные и угловые - это то, что можно за короткий период времени отработать. Сегодня как получилось сравнять счет за счет этого.

- С начала было видно, что у «Арсенала» были большие игроки, высокие. Нам надо было аккуратно сыграть в той зоне, которая могла быть опасной. Как я сказал, фактически первый угловой, момент, стандарта, и соперник забил, но самое главное, что мы остались до конца сконцентрированными, до конца играли в свой футбол. Я уверен был, что мы сегодня выиграем.

- Как вы оцениваете то, что показал Фёдор Чалов на футбольном поле?

- Он боролся, старался. Если бы он забил свой стопроцентный момент на 2-3 минуте, для него было бы гораздо легче. Но самое главное, что я никогда не смотрю на одного игрока, для меня на первом месте команда. Это в том числе игроки, которые вышли со скамейки, как Дзагоев и остальные. Все играли и боролись вместе, друг за друга, это самое главное для меня.

- Вы выходили на футбольное поле вместе с Аланом Дзагоевым и помните его лучшие качества?

- Конечно, он тогда провел 4-5 тренировок вместе с нами, он был до этого травмирован. Самое главное, чтобы он был здоров. Видно было, что он игрок опытный.

- Вы прошли в полуфинал Кубка России. С учетом того, где команда находится, Кубок - это соревнование, где нужно лучше выступить, чем в чемпионате?

- До сегодняшнего дня было две игры до финала. Я сказал, что для нас очень важно сегодня победить, потом концентрироваться на матче в понедельник. Мы идем от игры к игры, следующая - у нас с «Ротором». К Кубку еще есть время.