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​Василий Березуцкий дисквалифицирован на 2 матча, Аджоев и Григалава – на 3

13 Апреля 2021, 17:55,

КДК РФС вынес ряд решений по мотивам словесной перепалки после кубкового матча между тульским «Арсеналом» и ЦСКА. Член тренерского штаба «армейцев» Василий Березуцкий получил два матча дисквалификации, а игроки «канониров» Гурам Аджоев и Гия Григалава – по три матча дисквалификации в рамках Кубка России. О решениях сообщается на канале «Футбольный Биги» в Telegram со ссылкой на Артура Григориянца, возглавляющего КДК.

Напомним, ЦСКА пробился в полуфинал Кубка России, обыграв «Арсенал» на выезде со счётом 2:1. За путёвку в финал турнира «армейцы» сразятся с «Локомотивом» в дерби.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: ЦСКА Москва, Арсенал Тула, Василий Березуцкий, Гурам Аджоев, Гиа Григалава
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