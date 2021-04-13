​Василий Березуцкий дисквалифицирован на 2 матча, Аджоев и Григалава – на 3

|
13 Апреля 2021, 17:55,
|
|
КДК РФС вынес ряд решений по мотивам словесной перепалки после кубкового матча между тульским «Арсеналом» и ЦСКА. Член тренерского штаба «армейцев» Василий Березуцкий получил два матча дисквалификации, а игроки «канониров» Гурам Аджоев и Гия Григалава – по три матча дисквалификации в рамках Кубка России. О решениях сообщается на канале «Футбольный Биги» в Telegram со ссылкой на Артура Григориянца, возглавляющего КДК.
Напомним, ЦСКА пробился в полуфинал Кубка России, обыграв «Арсенал» на выезде со счётом 2:1. За путёвку в финал турнира «армейцы» сразятся с «Локомотивом» в дерби.
|
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: ЦСКА Москва, Арсенал Тула, Василий Березуцкий, Гурам Аджоев, Гиа Григалава