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Масалитин: «Туляки могли всё-таки этот матч довести до серии пенальти»

08 Апреля 2021, 22:20,

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал результат матча 1/4 финала Кубка России, в котором «армейцы» обыграли в гостях тульский «Арсенал» со счётом 2:1, в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым.

«В принципе, игра ЦСКА мне понравилась. Прежде всего, понравилось движение. Видно было, что смотрели предыдущий матч с «Арсеналом» и учли сильные стороны соперника - фланговые игроки. «Армейцы» смогли их перекрыть, навязать свою игру. Сразу был момент, но Чалов не забил. ЦСКА владел инициативой. Затем подача с углового и гол Луценко, это испортило немного игру «армейцев».

Во втором тайме вышли, настроились, быстро забили. Но потом опять сбились на какую-то суету, не было большой остроты. С выходом Дзагоева эта острота появилась. Такую остроту ждут от Облякова, от Ахметова, чтобы они раздавали такие передачи. То, что матч выиграли, хорошо. Концовка получилась опять очень нервная: была нервозность и суета в своей штрафной, отбивались. Но отбились. В принципе, при такой игре все могло произойти: могла быть ничья и пенальти. Но выиграли - хорошо и для команды, и для тренера.

Конечно, удаление повлияло на игру. В прошлой очной встрече «Арсенал» тоже был в меньшинстве, там вообще двоих удалили. Удаление было сегодня по делу. Луценко отмахнулся локтем и попал в лицо. Естественно, когда ты остаешься вдесятером, играть труднее. Особенно когда играешь невнятно, больше обороняешься. Ещё больше нагрузка легла на плечи защитников. Но туляки могли все-таки этот матч довести до серии пенальти», - сказал Масалитин.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: ЦСКА Москва, Арсенал Тула, Валерий Масалитин
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Комментарии (1)
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0
sanay
08 Апреля 2021, 22:26

Не помоги продажный Вилкин лошакам, не видать бы им победы ))))).

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