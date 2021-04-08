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​ЦСКА огласил состав на кубковый матч с «Арсеналом»

08 Апреля 2021, 18:15,

Последнюю путёвку в полуфинал Кубка России разыграют ЦСКА и тульский «Арсенал». Наставник московских «армейцев» Ивица Олич принял решение выпустить на поле с первых минут таких исполнителей:

Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Карпов, Щенников, Марадишвили, Обляков, Сигурдссон, Влашич, Эджуке, Чалов.

Поединок между «Арсеналом» и ЦСКА начнётся в половине восьмого вечера по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в трансляции в текстовом формате на портале LiveResult.

Добавим, что жеребьёвка полуфиналов Кубка России пройдёт в пятницу, девятого апреля.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: ЦСКА Москва, Арсенал Тула
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