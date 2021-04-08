​ЦСКА назвал причину отсутствия Бохинена в заявке на матч с «Арсеналом»

В четверг вечером ЦСКА проводит гостевой поединок против тульского «Арсенала» в рамках четвертьфинала Кубка России. В заявке московской команды на игру не оказалось полузащитника Эмиля Бохинена. Как сообщает пресс-служба «армейцев», тренерский штаб принял решение поберечь Бохинена из-за мышечного дискомфорта.

Эмиль Бохинен после зимнего перехода пока провёл за ЦСКА только два матча и отметился одной результативной передачей.

Следить за кубковой игрой между «Арсеналом» и ЦСКА можно на страницах LiveResult в текстовой трансляции. Билеты в полуфинал Кубка России уже завоевали «Ахмат», «Локомотив» и «Крылья Советов».