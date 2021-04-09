Карпов: «Засыпал и представлял, что забиваю за ЦСКА»

Защитник московского ЦСКА Вадим Карпов высказался о своем дебютном голе в составе «армейцев». Футболист поразил ворота тульского «Арсенала» (2:1) в поединке 1/4 финала Кубка России.

«Вряд ли Акинфеев ждал, что я подарю ему гол на день рождения, но я засыпал и представлял, что получится забить. Так и произошло. Я выпрыгнул и ударил головой», - передает слова игрока пресс-служба столичного клуба.

Благодаря вчерашнему успеху подопечные Ивицы Олича пробились в полуфинал турнира, где могут сыграть с «Ахматом», «Локомотивом» или «Крыльями Советов». Жеребьевка состоится в пятницу, девятого апреля.

В текущем сезоне РПЛ 18-летний защитник провел восемь матчей, в которых получил желтую карточку.