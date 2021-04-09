Кубок России 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Карпов: «Засыпал и представлял, что забиваю за ЦСКА»

09 Апреля 2021, 12:47,

Защитник московского ЦСКА Вадим Карпов высказался о своем дебютном голе в составе «армейцев». Футболист поразил ворота тульского «Арсенала» (2:1) в поединке 1/4 финала Кубка России.

«Вряд ли Акинфеев ждал, что я подарю ему гол на день рождения, но я засыпал и представлял, что получится забить. Так и произошло. Я выпрыгнул и ударил головой», - передает слова игрока пресс-служба столичного клуба.

Благодаря вчерашнему успеху подопечные Ивицы Олича пробились в полуфинал турнира, где могут сыграть с «Ахматом», «Локомотивом» или «Крыльями Советов». Жеребьевка состоится в пятницу, девятого апреля.

В текущем сезоне РПЛ 18-летний защитник провел восемь матчей, в которых получил желтую карточку.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: ЦСКА Москва, Вадим Карпов
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (1)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
ингерман
09 Апреля 2021, 14:25

ай.. как зюба што ль?.. )))

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Ливерпуль» разочаровал в Мадриде: Команда Клоппа без шансов проиграла «Реалу»
«Ливерпуль» разочаровал в Мадриде: Команда Клоппа без шансов проиграла «Реалу»
Неймар и Мбаппе рвутся на трон: «ПСЖ» под снегом наказал «Баварию» на выезде
Неймар и Мбаппе рвутся на трон: «ПСЖ» под снегом наказал «Баварию» на выезде
«Ювентус» и «Интер» синхронно победили
«Ювентус» и «Интер» синхронно победили
Соболев рвёт и мечет: «Спартак» отомстил «Ростову» Карпина и почти догнал «Зенит»
Соболев рвёт и мечет: «Спартак» отомстил «Ростову» Карпина и почти догнал «Зенит»
«Манчестер Сити» с трудом вырвал победу у «Боруссии»
«Манчестер Сити» с трудом вырвал победу у «Боруссии»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 5000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 1000 Обзор Играть
7 Бонус: 10000 Обзор Играть
8 Бонус: 19500 Обзор Играть
9 Бонус: 500 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
11 Бонус: 8000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола