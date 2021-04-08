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ЦСКА с огромным трудом дожал в Туле «Арсенал» и вышел в полуфинал Кубка России

08 Апреля 2021, 21:25,

Тульскому «Арсеналу» выдался непростой путь в Кубке России. В 1/8 финала команда Дмитрия Парфёнова оставила за бортом турнира сам «Зенит», и вот теперь ещё один лидер российского футбола. ЦСКА переживает перестройку, команда привыкает к Ивице Оличу. Первый матч хорватский специалист невзрачно выиграл у безнадёжного «Тамбова», а в кубковом матче права на ошибку не было.

Протокол игры  
Арсенал Тула 1:2 ЦСКА Москва
(1:0) Луценко Евгений 33'    
    86' Фернандес Марио (1:2)
    48' Карпов Вадим (1:1)
Шамов Егор Бауэр Роберт Григалава Гиа   90' (Владислав Пантелеев, 90') Довбня Александр Евгеньевич    60' (Бурлак Тарас, 60') Ткачёв Сергей   70' (Кангва Кингс 70') Коновалов Игорь Ломовицкий Александр   71' Костадинов Георги Хлусевич Даниил Луценко Евгений   21'   55' Панченко Кирилл   47'   60' (Кангва Эванс 60')
Запасные:  Горбатенко Игорь Громыко Валерий Ковалёв Юрий Аджоев Гурам Нигматуллин Артур Сокол Артём Левашов Михаил Джорджевич Лука
Акинфеев Игорь Фернандес Марио Щенников Георгий   23'   60' (Тикнизян Наир (   60'   90') Карпов Вадим Дивеев Игорь Влашич Никола Эджуке Чидера Сигурдссон Арнор   60' (Рондон Саломон   60') Марадишвили Константин   88' (Ахметов Ильзат (   88') Обляков Иван  70' (Дзагоев Алан  70') Чалов Фёдор   88' (Шкурин Илья (   88')
Запасные: Васин Виктор Помазун Илья
08 апреля. Стадион "Арсенал" (Тула).

Более того, армейскому коллективу хотелось взять реванш и после поражения месячной давности. Тогда «Арсенал» оказался сильнее в родных стенах, но затем туляки проиграли два матча подряд прямым конкурентам и продолжают прозябать в нижней части турнирной таблицы. Надежды на безопасную жизнь практически нет, до спасительного 12-го места слишком далеко. Как итог: либо вылет, либо стыки. Но Кубок есть Кубок, все шансы на спасение сезона у команды Дмитрия Парфёнова были.

ЦСКА с первых минут попытался оправдать роль фаворита, сразу пойдя вперёд. Практически сразу гостям удалась отличная атака, завершившаяся кроссом Фернандеса и ударом головой Чалова, но голкипер «Арсенала» Егор Шамов сориентировался и мяч поймал. Армейцы старались поддерживать заданный атакующий темп, «Арсенал» много оборонялся, но откровенно опасных моментов у ворот хозяев не проглядывалось. В одном из эпизодов Влашич и Чалов убегали на одинокого Григалаву, но последний защитник смог перехватить передачу на форварда.

А буквально через пару минут сработало, пожалуй, главное оружие «Арсенала» - стандартные моменты. Ткачёв с фланга навесил со штрафного к линии вратарской, Луценко опередил оппонента и головой переправил мяч в сетку, огорчив Игоря Акинфеева, праздновавшего 8 апреля свой 35-летний юбилей. ЦСКА сразу чуть не сравнял счёт, но Шамов справился с опасным ударом Эджуке. Армейцы попытались взвинтить темп, но их поспешность была больше похожа на сумбур, создать что-то опасное так и не удалось.

А вот начало второго тайма получилось для ЦСКА удачнее. Сигурдссон со штрафного зряче навесил с левого фланга на дальнюю штангу, где Вадим Карпов выскочил из-за спин защитников, переправив мяч в ближний угол. Олич отреагировал сдержанно, показав, что надо продолжать в том же духе. Вскоре на помощь армейцам пришло удаление у «Арсенала». Евгений Луценко не только забил гол, но и заработал две жёлтые карточки, оставив свою команду в меньшинстве. Стало понятно, что «Арсенала» ждут сложные времена.

Армейцы действительно создали несколько приличных моментов. После удара с линии штрафной от Влашича команду выручил Шамов, а затем после очередного спасения голкипера «Арсенала» чудом с пары метров в створ не попал Рондон. Туляки толком не атаковали, появившийся на поле Эванс Кангва убежать и обострить игру не мог. Оставалось терпеть до серии пенальти, потому как дополнительного времени в этом году в матчах Кубка России нет.

И всё же ЦСКА дожал соперника, вырвав победу на последних минутах, а точнее – на 86-й. Алан Дзагоев с подступов к штрафной площади выдал идеальный разрезающий пас направо на подключившегося Фернандеса, который выскочил из-за спины защитника и переправил мяч в створ, продолжив свою бомбардирскую серию. ЦСКА вновь не слишком ярко, но всё же добился в большинстве необходимого для себя результата и отправился в полуфинал Кубка. «Арсеналу» остаётся бороться в последних матчах чемпионата и надеяться на сохранение прописки в Премьер-лиге.

Андрей СЕРГЕЕВ

Евро-Футбол.Ру Clause89
Теги: ЦСКА Москва, Арсенал Тула, Кубок России
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Комментарии (1)
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0
ингерман
08 Апреля 2021, 22:15

ай сиськи сами не шмогли
дак судейки помогли.. )))

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