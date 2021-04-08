ЦСКА с огромным трудом дожал в Туле «Арсенал» и вышел в полуфинал Кубка России

Тульскому «Арсеналу» выдался непростой путь в Кубке России. В 1/8 финала команда Дмитрия Парфёнова оставила за бортом турнира сам «Зенит», и вот теперь ещё один лидер российского футбола. ЦСКА переживает перестройку, команда привыкает к Ивице Оличу. Первый матч хорватский специалист невзрачно выиграл у безнадёжного «Тамбова», а в кубковом матче права на ошибку не было.

Протокол игры Арсенал Тула 1:2 ЦСКА Москва (1:0) Луценко Евгений 33' 86' Фернандес Марио (1:2) 48' Карпов Вадим (1:1) Шамов Егор • Бауэр Роберт • Григалава Гиа 90' (Владислав Пантелеев, 90' ) • Довбня Александр Евгеньевич 60' (Бурлак Тарас, 60' ) • Ткачёв Сергей 70' (Кангва Кингс 70' ) • Коновалов Игорь • Ломовицкий Александр 71' • Костадинов Георги • Хлусевич Даниил • Луценко Евгений 21' 55' • Панченко Кирилл 47' 60' (Кангва Эванс 60' ) Запасные: Горбатенко Игорь • Громыко Валерий • Ковалёв Юрий • Аджоев Гурам • Нигматуллин Артур • Сокол Артём • Левашов Михаил • Джорджевич Лука Акинфеев Игорь • Фернандес Марио • Щенников Георгий 23' 60' (Тикнизян Наир ( 60' 90' ) • Карпов Вадим • Дивеев Игорь • Влашич Никола • Эджуке Чидера • Сигурдссон Арнор 60' (Рондон Саломон 60' ) • Марадишвили Константин 88' (Ахметов Ильзат ( 88' ) • Обляков Иван 70' (Дзагоев Алан 70' ) • Чалов Фёдор 88' (Шкурин Илья ( 88' ) Запасные: Васин Виктор • Помазун Илья 08 апреля. Стадион 08 апреля. Стадион "Арсенал" (Тула)

Более того, армейскому коллективу хотелось взять реванш и после поражения месячной давности. Тогда «Арсенал» оказался сильнее в родных стенах, но затем туляки проиграли два матча подряд прямым конкурентам и продолжают прозябать в нижней части турнирной таблицы. Надежды на безопасную жизнь практически нет, до спасительного 12-го места слишком далеко. Как итог: либо вылет, либо стыки. Но Кубок есть Кубок, все шансы на спасение сезона у команды Дмитрия Парфёнова были.

ЦСКА с первых минут попытался оправдать роль фаворита, сразу пойдя вперёд. Практически сразу гостям удалась отличная атака, завершившаяся кроссом Фернандеса и ударом головой Чалова, но голкипер «Арсенала» Егор Шамов сориентировался и мяч поймал. Армейцы старались поддерживать заданный атакующий темп, «Арсенал» много оборонялся, но откровенно опасных моментов у ворот хозяев не проглядывалось. В одном из эпизодов Влашич и Чалов убегали на одинокого Григалаву, но последний защитник смог перехватить передачу на форварда.

А буквально через пару минут сработало, пожалуй, главное оружие «Арсенала» - стандартные моменты. Ткачёв с фланга навесил со штрафного к линии вратарской, Луценко опередил оппонента и головой переправил мяч в сетку, огорчив Игоря Акинфеева, праздновавшего 8 апреля свой 35-летний юбилей. ЦСКА сразу чуть не сравнял счёт, но Шамов справился с опасным ударом Эджуке. Армейцы попытались взвинтить темп, но их поспешность была больше похожа на сумбур, создать что-то опасное так и не удалось.

А вот начало второго тайма получилось для ЦСКА удачнее. Сигурдссон со штрафного зряче навесил с левого фланга на дальнюю штангу, где Вадим Карпов выскочил из-за спин защитников, переправив мяч в ближний угол. Олич отреагировал сдержанно, показав, что надо продолжать в том же духе. Вскоре на помощь армейцам пришло удаление у «Арсенала». Евгений Луценко не только забил гол, но и заработал две жёлтые карточки, оставив свою команду в меньшинстве. Стало понятно, что «Арсенала» ждут сложные времена.

Армейцы действительно создали несколько приличных моментов. После удара с линии штрафной от Влашича команду выручил Шамов, а затем после очередного спасения голкипера «Арсенала» чудом с пары метров в створ не попал Рондон. Туляки толком не атаковали, появившийся на поле Эванс Кангва убежать и обострить игру не мог. Оставалось терпеть до серии пенальти, потому как дополнительного времени в этом году в матчах Кубка России нет.

И всё же ЦСКА дожал соперника, вырвав победу на последних минутах, а точнее – на 86-й. Алан Дзагоев с подступов к штрафной площади выдал идеальный разрезающий пас направо на подключившегося Фернандеса, который выскочил из-за спины защитника и переправил мяч в створ, продолжив свою бомбардирскую серию. ЦСКА вновь не слишком ярко, но всё же добился в большинстве необходимого для себя результата и отправился в полуфинал Кубка. «Арсеналу» остаётся бороться в последних матчах чемпионата и надеяться на сохранение прописки в Премьер-лиге.

Андрей СЕРГЕЕВ