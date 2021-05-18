Если «Ювентус» не выйдет в Лигу чемпионов, Роналду уйдёт из клуба

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18 Мая 2021, 19:16,
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Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду недоволен результатами команды, почему готов сменить клуб уже ближайшим летом.
Как сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо, Лига чемпионов - главный приоритет для Роналду. Криштиану хочет выступать в главном турнире континента, поэтому если «Ювентус» пробьётся лишь в Лигу Европы, то португалец покинет Серию А. Одним из претендентов на КриРо считается «Спортинг», где Рони и начинал профессиональную карьеру. За этот вариант выступает мама футболиста.
Утром 18 мая «Ювентус» презентовал форму на следующий сезон, в которой поучаствовал Роналду. Также журналисты пришли к выводу, что не стоит переоценивать информацию о вывозе автопарка игрока из Турина, потому что Криштиану транспортировал свои автомобили перед каждым отпуском.
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Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
|Теги: Ювентус, Криштиану Роналду
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вот откуда взялось это дебильное требование от игроков , в сущности от которых и зависит выйдет команда в ЛЧ или не выйдет , за такие слова пинками нужно гнать из команды , это я могу , болеть за них или не болеть , а такие вот игрули должны быть исключены ... и вообще , вот эти вот Криштиану не проив , Криштиану против , или кто бы то ни был , уже замного позволяют , а этот легионер он вообще слова иметь не может ...
Ты свои вопросы руководству Барселоны задай и лично Месси - там капризов и требований поболее и почаще