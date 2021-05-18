Если «Ювентус» не выйдет в Лигу чемпионов, Роналду уйдёт из клуба

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду недоволен результатами команды, почему готов сменить клуб уже ближайшим летом.

Как сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо, Лига чемпионов - главный приоритет для Роналду. Криштиану хочет выступать в главном турнире континента, поэтому если «Ювентус» пробьётся лишь в Лигу Европы, то португалец покинет Серию А. Одним из претендентов на КриРо считается «Спортинг», где Рони и начинал профессиональную карьеру. За этот вариант выступает мама футболиста.

Утром 18 мая «Ювентус» презентовал форму на следующий сезон, в которой поучаствовал Роналду. Также журналисты пришли к выводу, что не стоит переоценивать информацию о вывозе автопарка игрока из Турина, потому что Криштиану транспортировал свои автомобили перед каждым отпуском.