Италия. Кубок Италии 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Если «Ювентус» не выйдет в Лигу чемпионов, Роналду уйдёт из клуба

18 Мая 2021, 19:16,

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду недоволен результатами команды, почему готов сменить клуб уже ближайшим летом. 

Как сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо, Лига чемпионов - главный приоритет для Роналду. Криштиану хочет выступать в главном турнире континента, поэтому если «Ювентус» пробьётся лишь в Лигу Европы, то португалец покинет Серию А. Одним из претендентов на КриРо считается «Спортинг», где Рони и начинал профессиональную карьеру. За этот вариант выступает мама футболиста. 

Утром 18 мая «Ювентус» презентовал форму на следующий сезон, в которой поучаствовал Роналду. Также журналисты пришли к выводу, что не стоит переоценивать информацию о вывозе автопарка игрока из Турина, потому что Криштиану транспортировал свои автомобили перед каждым отпуском. 

 

Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Ювентус, Криштиану Роналду
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (3)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
s a
18 Мая 2021, 22:11

Пpогнoзы на футбол infostavki.ru

0
ARTUR
18 Мая 2021, 21:50

вот откуда взялось это дебильное требование от игроков , в сущности от которых и зависит выйдет команда в ЛЧ или не выйдет , за такие слова пинками нужно гнать из команды , это я могу , болеть за них или не болеть , а такие вот игрули должны быть исключены ... и вообще , вот эти вот Криштиану не проив , Криштиану против , или кто бы то ни был , уже замного позволяют , а этот легионер он вообще слова иметь не может ...

0
nebarsabarsenet
18 Мая 2021, 22:04

Ты свои вопросы руководству Барселоны задай и лично Месси - там капризов и требований поболее и почаще

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Спартак» отыграл два мяча в Грозном и сохранил путёвку в Лигу чемпионов
«Спартак» отыграл два мяча в Грозном и сохранил путёвку в Лигу чемпионов
«Атлетико» едва не упустил первое место, «Реал» борется до конца, «Барселона» сдалась
«Атлетико» едва не упустил первое место, «Реал» борется до конца, «Барселона» сдалась
Криштиану Роналду признает, что больше не звезда
Криштиану Роналду признает, что больше не звезда
«Барселона» снова не возглавила чемпионат Испании, пропустив три мяча от «Леванте»
«Барселона» снова не возглавила чемпионат Испании, пропустив три мяча от «Леванте»
ВАР не пощадил Тухеля: «Лестер» превозмог «Челси» в финале Кубка Англии и обрёл первый трофей за пятилетку
ВАР не пощадил Тухеля: «Лестер» превозмог «Челси» в финале Кубка Англии и обрёл первый трофей за пятилетку


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 10000 Обзор Играть
9 Бонус: 19500 Обзор Играть
10 Бонус: 500 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола