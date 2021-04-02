​Определено место проведения финала Кубка Италии

Финальный матч Кубка Италии 19 мая примет стадион «Мапеи» в Реджо-Эмилии.

«Мы довольны решением, принятым сегодня Советом лиги относительно места проведения финальной игры Кубка Италии», - сказал генеральный директор Серии А Луиджи де Сьерво, выразивший слова благодарности руководителям региона.

Кубок Италии в этом сезоне разыграют «Ювентус» и «Аталанта». За команду из Бергамо, как известно, выступает российский полузащитник Алексей Миранчук.

Добавим, что действующим обладателем Кубка Италии является «Наполи». В финальной игре прошлого сезона неаполитанцы обыграли «Ювентус» по пенальти.