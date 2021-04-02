​Определено место проведения финала Кубка Италии

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02 Апреля 2021, 22:03,
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Финальный матч Кубка Италии 19 мая примет стадион «Мапеи» в Реджо-Эмилии.
«Мы довольны решением, принятым сегодня Советом лиги относительно места проведения финальной игры Кубка Италии», - сказал генеральный директор Серии А Луиджи де Сьерво, выразивший слова благодарности руководителям региона.
Кубок Италии в этом сезоне разыграют «Ювентус» и «Аталанта». За команду из Бергамо, как известно, выступает российский полузащитник Алексей Миранчук.
Добавим, что действующим обладателем Кубка Италии является «Наполи». В финальной игре прошлого сезона неаполитанцы обыграли «Ювентус» по пенальти.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Ювентус, Аталанта