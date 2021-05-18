Италия. Кубок Италии 2020-2021
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Фройлер: «Наши успехи – это не сказка, а реальность»

18 Мая 2021, 20:53,

Полузащитник «Аталанты» Ремо Фройлер поделился ожиданиями от матча против «Ювентуса» в рамках финала Кубка Италии.

«Мы год за годом работаем, чтобы побороться за трофеи. Этот финал очень многое значит для нас. Это всего лишь один матч, значит шансы равны, фаворита здесь нет. Трофей – это дополнительный бонус для футболиста, потому что с детства любой парень мечтает поднять над головой кубок.

Сейчас мы понимаем, что наши успехи – это не сказка, а реальность. «Ювентус» не смог выиграть у нас в чемпионате в этом году, так что мы не чувствуем себя аутсайдером. Очень рад, что фанаты возвращаются на стадион, надеюсь, что мы сможем порадовать их», - цитирует Фройлера Football Italia.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Аталанта, Ремо Фройлер
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