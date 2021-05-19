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Гасперини: «Наша команда очень выросла за последние годы»

19 Мая 2021, 00:28,

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини пообщался с журналистами перед матчем против «Ювентуса» в рамках финала Кубка Италии.

«Наша команда очень выросла за последние годы. Конечно, если бы мне пришлось выбирать между Кубком Италии и Лигой чемпионов, то я бы выбрал второе. Но, к счастью, мне не нужно выбирать.

Мы не проигрывали «Ювентусу» в Серии А? Каждая игра индивидуальна. Я помню, что многие верили в нас, когда мы играли против «Реала» в Лиге чемпионов, но важно понимать, если вы играете против «Ювентуса» или мадридцев, то не можете считаться фаворитами.

Работа Пирло в «Ювентусе»? Да, ему дали шанс, он дошёл до финала Кубка Италии, а значит проделал серьезную работу», - цитирует Гасперини Football Italia.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Ювентус, Аталанта, Джан Пьеро Гасперини
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