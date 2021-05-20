«Ювентус» выиграл Кубок Италии, обыграв «Аталанту» Миранчука

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20 Мая 2021, 00:03,
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Андреа Пирло завоевал второй трофей в роли главного тренера «Ювентуса», выиграв Кубок Италии 2020/21.
19 мая состоялся финальный матч Кубка Италии 2020/21, в котором «Ювентус» переиграл «Аталанту» со счетом 2:1. За «старую синьору» отличились Кьеза и Кулусевски, а в составе команды Миранчука забил Малиновский. Сам Алексей вышел на замену на 83 минуте игры, но результативных действий не совершил.
Первый трофей с «Юве» Пирло добыл в матче за Суперкубок страны, обыграв «Наполи» со счетом 2:0.
Для Криштиану Роналду победа в Кубке страны 2020/21 стала пятым трофеем в Италии. Португалец ещё не решил, останется ли в команде на следующий год.
Протокол игры
|31' Кулушевски Деян (0:1)
|(1:1) Малиновский Руслан 41'
|73' Кьеза Федерико (1:2)
Голлини Пьерлуиджи • Толой Рафаэл 88' 76' ( Иличич Йосип ( 76' ) • 89'Ромеро Кристиан • 78'Паломино Хосе • Хатебур Ханс 76' ( Джимсити Берат ( 76') • Де Рон Мартен • 88'Фройлер Ремо • 85'Госенс Робин 83' ( Миранчук Алексей ( 83') • Малиновский Руслан 35' 68' ( Муриэль Луис ( 68') • Пессина Маттео 68' ( Пашалич Марио ( 68') • Сапата Дуван
Запасные: Спортьелло Марко • Руджери Маттео • Кальдара Маттиа • Меле Йоаким • Ламмерс Сэм • Шутало Бошко • Росси Франческо
Буффон Джанлуиджи • Куадрадо Хуан • Де Лихт Маттайс • 41'Кьеллини Джорджо • 27'Данило Луис • Маккенни Уэстон • Бентанкур Родриго • Рабио Адриен • Кьеза Федерико 74' ( Дибала Пауло ( 74') • Кулушевски Деян 83' ( Бонуччи Леонардо ( 83') • Роналду Криштиану
Запасные: Демирал Мерих • Щесны Войцех • Ремзи Аарон • Фработта Джанлука • Пинсольо Карло • Бернардески Федерико • Мората Альваро • Мело Артур
19 мая. Стадион "Читта-дель-Триколоре".
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Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
|Теги: Ювентус, Аталанта
Всех с кубком! Форца Юве!