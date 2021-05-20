Италия. Кубок Италии 2020-2021
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«Ювентус» выиграл Кубок Италии, обыграв «Аталанту» Миранчука

20 Мая 2021, 00:03,

Андреа Пирло завоевал второй трофей в роли главного тренера «Ювентуса», выиграв Кубок Италии 2020/21. 

19 мая состоялся финальный матч Кубка Италии 2020/21, в котором «Ювентус» переиграл «Аталанту» со счетом 2:1. За «старую синьору» отличились Кьеза и Кулусевски, а в составе команды Миранчука забил Малиновский. Сам Алексей вышел на замену на 83 минуте игры, но результативных действий не совершил. 

Первый трофей с «Юве» Пирло добыл в матче за Суперкубок страны, обыграв «Наполи» со счетом 2:0. 

Для Криштиану Роналду победа в Кубке страны 2020/21 стала пятым трофеем в Италии. Португалец ещё не решил, останется ли в команде на следующий год. 

Протокол игры  
Аталанта 1:2 Ювентус
    31' Кулушевски Деян (0:1)
(1:1) Малиновский Руслан 41'    
    73' Кьеза Федерико (1:2)
Голлини Пьерлуиджи Толой Рафаэл   88'   76' (Иличич Йосип (   76'   89') Ромеро Кристиан   78' Паломино Хосе Хатебур Ханс   76' (Джимсити Берат (   76') Де Рон Мартен   88' Фройлер Ремо   85' Госенс Робин   83' (Миранчук Алексей (   83') Малиновский Руслан   35'   68' (Муриэль Луис (   68') Пессина Маттео   68' (Пашалич Марио (   68') Сапата Дуван
Запасные: Спортьелло Марко Руджери Маттео Кальдара Маттиа Меле Йоаким Ламмерс Сэм Шутало Бошко Росси Франческо
Буффон Джанлуиджи Куадрадо Хуан Де Лихт Маттайс   41' Кьеллини Джорджо   27' Данило Луис Маккенни Уэстон Бентанкур Родриго Рабио Адриен Кьеза Федерико   74' (Дибала Пауло (   74') Кулушевски Деян   83' (Бонуччи Леонардо (   83') Роналду Криштиану
Запасные: Демирал Мерих Щесны Войцех Ремзи Аарон Фработта Джанлука Пинсольо Карло Бернардески Федерико Мората Альваро Мело Артур
19 мая. Стадион "Читта-дель-Триколоре".

 

Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Ювентус, Аталанта
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Комментарии (1)
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1
beorn_n
20 Мая 2021, 00:14

Всех с кубком! Форца Юве!

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