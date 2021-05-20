«Ювентус» выиграл Кубок Италии, обыграв «Аталанту» Миранчука

Андреа Пирло завоевал второй трофей в роли главного тренера «Ювентуса», выиграв Кубок Италии 2020/21.

19 мая состоялся финальный матч Кубка Италии 2020/21, в котором «Ювентус» переиграл «Аталанту» со счетом 2:1. За «старую синьору» отличились Кьеза и Кулусевски, а в составе команды Миранчука забил Малиновский. Сам Алексей вышел на замену на 83 минуте игры, но результативных действий не совершил.

Первый трофей с «Юве» Пирло добыл в матче за Суперкубок страны, обыграв «Наполи» со счетом 2:0.

Для Криштиану Роналду победа в Кубке страны 2020/21 стала пятым трофеем в Италии. Португалец ещё не решил, останется ли в команде на следующий год.