Команды Серий С и D не допустят к участию в Кубке Италии

Кубок Италии будет реформирован с нового сезона. По данным Calcio e Finanza, в нём примут участие только представители двух сильнейших дивизионов итальянского футбола - по команд из Серии А и Серии В.

В текущем же сезона за трофей могли соревноваться также коллективы из третьего дивизиона, Серии С (60 клубов) и четвертой лиги, Серии D (162 клуба). Впрочем для топ-команд мало что изменится, так как они нечасто попадали на соперников из Серий С и D.

Начало старта нового Кубка Италии намечено на 15 августа 2021 года. Трофей этого сезона разыграют «Аталанта» с «Ювентусом», которые в чемпионате Италии также ведут борьбу за второе место.