Италия. Кубок Италии 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Команды Серий С и D не допустят к участию в Кубке Италии

05 Мая 2021, 21:49,

Кубок Италии будет реформирован с нового сезона.  По данным Calcio e Finanza, в нём примут участие только представители двух сильнейших дивизионов итальянского футбола - по команд из Серии А и Серии В.

В текущем же сезона за трофей могли соревноваться также коллективы из третьего дивизиона, Серии С (60 клубов) и четвертой лиги, Серии D (162 клуба). Впрочем для топ-команд мало что изменится, так как они нечасто попадали на соперников из Серий С и D.

Начало старта нового Кубка Италии намечено на 15 августа 2021 года. Трофей этого сезона разыграют «Аталанта» с «Ювентусом», которые в чемпионате Италии также ведут борьбу за второе место.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (1)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
BESTJuventus10
05 Мая 2021, 22:49

а как же спортивные принципы уефа? блаблабла удобно только в особых случаях?)

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Сассуоло» и «Аталанта» сделали «Интер» чемпионом Италии
«Сассуоло» и «Аталанта» сделали «Интер» чемпионом Италии
Куман: «Барселона» станет чемпионом, если выиграет пять матчей»
Куман: «Барселона» станет чемпионом, если выиграет пять матчей»
Гвардиола – да, Неймар – нет: «Манчестер Сити» подвинул «ПСЖ» и впервые вышел в финал Лиги чемпионов
Гвардиола – да, Неймар – нет: «Манчестер Сити» подвинул «ПСЖ» и впервые вышел в финал Лиги чемпионов
«Зенит» на кураже разнёс «Локомотив» и защитил чемпионский титул РПЛ
«Зенит» на кураже разнёс «Локомотив» и защитил чемпионский титул РПЛ
«Гранада» неожиданно помешала «Барселоне» выйти в лидеры
«Гранада» неожиданно помешала «Барселоне» выйти в лидеры


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 10000 Обзор Играть
9 Бонус: 19500 Обзор Играть
10 Бонус: 500 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола