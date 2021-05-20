​Роналду показал фото с Кубком Италии

В среду вечером «Ювентус» стал обладателем национального кубка. В решающей битве за трофей команда Андреа Пирло одолела «Аталанту» - 2:1. После финальной игры Криштиану Роналду опубликовал на своей страничке в Instagram фотографию с завоёванным трофеем. На фото звёздный португалец обнимает Кубок Италии, закрыв глаза.

Ранее в прессе появлялось множество слухом о том, что по завершению сезона Криштиану Роналду может покинуть «Ювентус». Туринцы перед последним туром Серии А занимают только 5 место в турнирной таблице и могут остаться без путёвки в Лигу чемпионов.