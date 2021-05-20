Италия. Кубок Италии 2020-2021
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​Роналду показал фото с Кубком Италии

20 Мая 2021, 09:22,

В среду вечером «Ювентус» стал обладателем национального кубка. В решающей битве за трофей команда Андреа Пирло одолела «Аталанту» - 2:1. После финальной игры Криштиану Роналду опубликовал на своей страничке в Instagram фотографию с завоёванным трофеем. На фото звёздный португалец обнимает Кубок Италии, закрыв глаза.

Ранее в прессе появлялось множество слухом о том, что по завершению сезона Криштиану Роналду может покинуть «Ювентус». Туринцы перед последним туром Серии А занимают только 5 место в турнирной таблице и могут остаться без путёвки в Лигу чемпионов.


Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ювентус, Криштиану Роналду
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