Финал Кубка Италии пройдёт со зрителями

Итальянское правительство сделало исключение для футбольной федерации страны и разрешило допустить болельщиков на трибуны до 1 июня, когда истекает срок текущего запрета на посещение стадионов 19 мая в Реджо-Эмилии состоится финальный матч Кубка Италии между «Аталантой» и «Ювентусом». И у 4700 болельщиков (20% от максимальной вместимости арены) есть шанс наконец-то посмотреть вживую за игрой любимых команд.

- Это знак возвращения к нормальной жизни, который так всем нам нужен, - заявил репортерам глава Серии А Паоло даль Пино. - Мы уверены, что откроем стадионы на последние туры чемпионата Италии с 1000 болельщиков на каждом матче.