Звёздный форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду высказался после завоевания Кубка Италии. Как известно, в финальном матче «старая синьора» оказалась сильнее «Аталанты» - 2:1.

«Я очень рад выиграть ещё один титул на службе у этого замечательного клуба», - написал Роналду на своей страничке в Instagram.

Что касается Серии А, то «Ювентус» перед последним игровым днём располагается лишь на 5 позиции. После девяти подряд чемпионств в этом сезоне «старая синьора» может даже не попасть в Лигу чемпионов.

Также Криштиану Роналду публиковал в Instagram фотографию с выигранным Кубком Италии.