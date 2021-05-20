Италия. Кубок Италии 2020-2021
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​Роналду высказался после завоевания Кубка Италии

20 Мая 2021, 10:37,

Звёздный форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду высказался после завоевания Кубка Италии. Как известно, в финальном матче «старая синьора» оказалась сильнее «Аталанты» - 2:1.

«Я очень рад выиграть ещё один титул на службе у этого замечательного клуба», - написал Роналду на своей страничке в Instagram.

Что касается Серии А, то «Ювентус» перед последним игровым днём располагается лишь на 5 позиции. После девяти подряд чемпионств в этом сезоне «старая синьора» может даже не попасть в Лигу чемпионов.

Также Криштиану Роналду публиковал в Instagram фотографию с выигранным Кубком Италии.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ювентус, Криштиану Роналду
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