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Пирло – о матче с «Аталантой: «Не думаю, что будет закрытая игра»

18 Мая 2021, 20:34,

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло поделился ожиданиями от матча против «Аталанты».

«Я не думаю, что будет закрытая игра, когда вам противостоит «Аталанта», нужно ждать много ударов по воротам, высокий темп и интенсивность. Это игра уровня еврокубков. Мы готовы и знаем, что нужно ожидать от соперника. Мы заслуженно вышли в финал, а теперь хотим привести трофей домой.

Не самые лучшие игры с «Аталантой» в Серии А никак не повлияют на завтрашний матч, это финал, мы сосредоточены и хотим победить», - цитирует итальянского специалиста Football Italia.

«Аталанта» и «Ювентус» сыграют завтра, 19 мая, начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Ювентус, Андреа Пирло
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