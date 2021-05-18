Пирло – о матче с «Аталантой: «Не думаю, что будет закрытая игра»

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло поделился ожиданиями от матча против «Аталанты».

«Я не думаю, что будет закрытая игра, когда вам противостоит «Аталанта», нужно ждать много ударов по воротам, высокий темп и интенсивность. Это игра уровня еврокубков. Мы готовы и знаем, что нужно ожидать от соперника. Мы заслуженно вышли в финал, а теперь хотим привести трофей домой.

Не самые лучшие игры с «Аталантой» в Серии А никак не повлияют на завтрашний матч, это финал, мы сосредоточены и хотим победить», - цитирует итальянского специалиста Football Italia.

«Аталанта» и «Ювентус» сыграют завтра, 19 мая, начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.