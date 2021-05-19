Италия. Кубок Италии 2020-2021
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«Ювентус» выиграл Кубок Италии, одолев «Аталанту»! Малиновский забил, Миранчук вышел на замену, но не спас

19 Мая 2021, 23:55,

В финале Кубка Италии сошлись «Аталанта» и «Ювентус».

Протокол игры  
Аталанта 1:2 Ювентус
    31' Кулушевски Деян (0:1)
(1:1) Малиновский Руслан 41'    
    73' Кьеза Федерико (1:2)
Голлини Пьерлуиджи Толой Рафаэл   88'   76' (Иличич Йосип (   76'   89') Ромеро Кристиан   78' Паломино Хосе Хатебур Ханс   76' (Джимсити Берат (   76') Де Рон Мартен   88' Фройлер Ремо   85' Госенс Робин   83' (Миранчук Алексей (   83') Малиновский Руслан   35'   68' (Муриэль Луис (   68') Пессина Маттео   68' (Пашалич Марио (   68') Сапата Дуван
Запасные: Спортьелло Марко Руджери Маттео Кальдара Маттиа Меле Йоаким Ламмерс Сэм Шутало Бошко Росси Франческо
Буффон Джанлуиджи Куадрадо Хуан Де Лихт Маттайс   41' Кьеллини Джорджо   27' Данило Луис Маккенни Уэстон Бентанкур Родриго Рабио Адриен Кьеза Федерико   74' (Дибала Пауло (   74') Кулушевски Деян   83' (Бонуччи Леонардо (   83') Роналду Криштиану
Запасные: Демирал Мерих Щесны Войцех Ремзи Аарон Фработта Джанлука Пинсольо Карло Бернардески Федерико Мората Альваро Мело Артур
19 мая. Стадион "Читта-дель-Триколоре".

 

Очень горячим и важным будет месяц май для «Ювентуса». Команда Андреа Пирло вступает в решающую фазу сезона, когда станет ясно – провалилась «старая синьора» или можно с оптимизмом смотреть в будущее. Для начала матч на Кубок Италии против «Аталанты» - возможность завоевать первый настоящий трофей для Пирло-тренера. Суперкубок в расчёт не берём, участие в финальном матче было добыто без участия Андреа.

Но даже важнее кубкового матча для «Юве» сейчас чемпионат. Есть реальный шанс пролететь мимо Лиги чемпионов на следующий год – и вот он провал, который наверняка повлечёт серьёзную перестройку команды. У «Аталанты» ситуация ровным счётом обратная. Команда Гасперини обеспечила себе место в топ-4 и только локально может двигаться в этих пределах. Сейчас «Аталанта» хочет выиграть трофей, поэтому настрой на финал – максимальный.

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Матч на Кубок Италии своим сейвом открыл ДжиДжи Буффон. Нестареющий голкипер ногой парировал удар Паломино, замкнувшего передачу Сапаты. Потом Дуван ещё разобрался с Кьеллини и бил с разворота метров с 10, но не попал в створ. Оборона «Ювентуса» будто забыла выйти на матч. Но «старая синьора» откровенно отскочила на старте встречи, а сама открыла счёт в первой достойной атаке. Кулушевски сам начал атаку, но его передачу на Роналду накрыли. Однако Маккенни первым к мячу успел и откатил его на уже открывшегося Деяна, а тот закрутил в угол – 0:1.

Победа «Ювентуса» в первом тайме не смотрелась бы справедливым результатом и под занавес 45 минут Руслан Малиновский ситуацию выровнял. Украинец, блестяще проводящий весну в Италии, точно пробил после отбора Фройлера и передачи Хатебура с правого края – 1:1. Второй тайм уже лучше начал «Ювентус» и на исходе часа игры «старая синьора» обязана была вновь выходить вперёд – Кьеллини забросил на Роналду, Криштиану пяткой оставил мяч Кьезе, а Федерико метров с 10 пальнул точно в штангу.

Embed from Getty Images

Гораздо сильнее смотрелся «Ювентус» в эти минуты, даже странно откуда взялось такое преимущество и на 73-й минуте оно закономерно трансформировалось в гол. Кьеза исправился за промах десятью минутами ранее. Получил мяч от Кулушевски, прокинул Толоя и опять же из центра штрафной площади пробил. В этот раз – неотразимо. «Аталанта» ну никак не могла выйти из спящего режима. Что произошло с командой, наверное, Гасперини сложно будет объяснить. На 10 минут вышел «спасать Родину» и Алексей Миранчук, но ничем толковым не запомнился.

Второй трофей выиграл Пирло-тренер, к Суперкубку Италии, добавив Кубок. «Аталанта» в расстроенных чувствах отправляется готовиться к матчу с «Миланом». Теперь нужно бы хоть в Серии А удержать серебро.

Евро-Футбол.Ру Иван_Терентьев
Теги: Ювентус, Аталанта, Алексей Миранчук
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Комментарии (3)
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0
Juventissimo
20 Мая 2021, 00:25

Цирк Еврофутбола продолжается. Аталанту можно назвать командой Малиновского, скорее, нежели Миранчука, но это го лавочника пиарят тут почем зря.
Ювентус Кулусевского обыграл Аталанту Малиновского в финале Кубка Италии. По игре сказать особо нечего - корявое убожество. Только порадовал результат. Впечатление, что в топ-клубе играют обычные середняки, выпрашивающие огромные зарплаты зачет имени клуба.
Аталанта смотрелась не хуже, пока у игроков не сдали нервы. Это уже показатель неопытности - слишком хотели выиграть. Горячие головы им помешали. А так, если честно, бергамаски играют намного симпатичнее, чем туринцы в этом сезоне. Да и в прошлом зажигали неплохо.
Фанатов черно-белых с нужным трофеем. Ещё один матч и начинаем ждать позитивных перемен во всём.

1
Spirit
20 Мая 2021, 00:17

Как то спокойно на классе Юве выиграл кубок. Теперь Аталанта в отместку сольет Милану))

2
beorn_n
20 Мая 2021, 00:14

Форца Юве!

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