«Ювентус» выиграл Кубок Италии, одолев «Аталанту»! Малиновский забил, Миранчук вышел на замену, но не спас

В финале Кубка Италии сошлись «Аталанта» и «Ювентус».

Очень горячим и важным будет месяц май для «Ювентуса». Команда Андреа Пирло вступает в решающую фазу сезона, когда станет ясно – провалилась «старая синьора» или можно с оптимизмом смотреть в будущее. Для начала матч на Кубок Италии против «Аталанты» - возможность завоевать первый настоящий трофей для Пирло-тренера. Суперкубок в расчёт не берём, участие в финальном матче было добыто без участия Андреа.

Но даже важнее кубкового матча для «Юве» сейчас чемпионат. Есть реальный шанс пролететь мимо Лиги чемпионов на следующий год – и вот он провал, который наверняка повлечёт серьёзную перестройку команды. У «Аталанты» ситуация ровным счётом обратная. Команда Гасперини обеспечила себе место в топ-4 и только локально может двигаться в этих пределах. Сейчас «Аталанта» хочет выиграть трофей, поэтому настрой на финал – максимальный.

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Матч на Кубок Италии своим сейвом открыл ДжиДжи Буффон. Нестареющий голкипер ногой парировал удар Паломино, замкнувшего передачу Сапаты. Потом Дуван ещё разобрался с Кьеллини и бил с разворота метров с 10, но не попал в створ. Оборона «Ювентуса» будто забыла выйти на матч. Но «старая синьора» откровенно отскочила на старте встречи, а сама открыла счёт в первой достойной атаке. Кулушевски сам начал атаку, но его передачу на Роналду накрыли. Однако Маккенни первым к мячу успел и откатил его на уже открывшегося Деяна, а тот закрутил в угол – 0:1.

Победа «Ювентуса» в первом тайме не смотрелась бы справедливым результатом и под занавес 45 минут Руслан Малиновский ситуацию выровнял. Украинец, блестяще проводящий весну в Италии, точно пробил после отбора Фройлера и передачи Хатебура с правого края – 1:1. Второй тайм уже лучше начал «Ювентус» и на исходе часа игры «старая синьора» обязана была вновь выходить вперёд – Кьеллини забросил на Роналду, Криштиану пяткой оставил мяч Кьезе, а Федерико метров с 10 пальнул точно в штангу.

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Гораздо сильнее смотрелся «Ювентус» в эти минуты, даже странно откуда взялось такое преимущество и на 73-й минуте оно закономерно трансформировалось в гол. Кьеза исправился за промах десятью минутами ранее. Получил мяч от Кулушевски, прокинул Толоя и опять же из центра штрафной площади пробил. В этот раз – неотразимо. «Аталанта» ну никак не могла выйти из спящего режима. Что произошло с командой, наверное, Гасперини сложно будет объяснить. На 10 минут вышел «спасать Родину» и Алексей Миранчук, но ничем толковым не запомнился.

Второй трофей выиграл Пирло-тренер, к Суперкубку Италии, добавив Кубок. «Аталанта» в расстроенных чувствах отправляется готовиться к матчу с «Миланом». Теперь нужно бы хоть в Серии А удержать серебро.