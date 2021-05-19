«Ювентус» выиграл Кубок Италии, одолев «Аталанту»! Малиновский забил, Миранчук вышел на замену, но не спас

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19 Мая 2021, 23:55,
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В финале Кубка Италии сошлись «Аталанта» и «Ювентус».
|31' Кулушевски Деян (0:1)
|(1:1) Малиновский Руслан 41'
|73' Кьеза Федерико (1:2)
Очень горячим и важным будет месяц май для «Ювентуса». Команда Андреа Пирло вступает в решающую фазу сезона, когда станет ясно – провалилась «старая синьора» или можно с оптимизмом смотреть в будущее. Для начала матч на Кубок Италии против «Аталанты» - возможность завоевать первый настоящий трофей для Пирло-тренера. Суперкубок в расчёт не берём, участие в финальном матче было добыто без участия Андреа.
Но даже важнее кубкового матча для «Юве» сейчас чемпионат. Есть реальный шанс пролететь мимо Лиги чемпионов на следующий год – и вот он провал, который наверняка повлечёт серьёзную перестройку команды. У «Аталанты» ситуация ровным счётом обратная. Команда Гасперини обеспечила себе место в топ-4 и только локально может двигаться в этих пределах. Сейчас «Аталанта» хочет выиграть трофей, поэтому настрой на финал – максимальный.
Матч на Кубок Италии своим сейвом открыл ДжиДжи Буффон. Нестареющий голкипер ногой парировал удар Паломино, замкнувшего передачу Сапаты. Потом Дуван ещё разобрался с Кьеллини и бил с разворота метров с 10, но не попал в створ. Оборона «Ювентуса» будто забыла выйти на матч. Но «старая синьора» откровенно отскочила на старте встречи, а сама открыла счёт в первой достойной атаке. Кулушевски сам начал атаку, но его передачу на Роналду накрыли. Однако Маккенни первым к мячу успел и откатил его на уже открывшегося Деяна, а тот закрутил в угол – 0:1.
Победа «Ювентуса» в первом тайме не смотрелась бы справедливым результатом и под занавес 45 минут Руслан Малиновский ситуацию выровнял. Украинец, блестяще проводящий весну в Италии, точно пробил после отбора Фройлера и передачи Хатебура с правого края – 1:1. Второй тайм уже лучше начал «Ювентус» и на исходе часа игры «старая синьора» обязана была вновь выходить вперёд – Кьеллини забросил на Роналду, Криштиану пяткой оставил мяч Кьезе, а Федерико метров с 10 пальнул точно в штангу.
Гораздо сильнее смотрелся «Ювентус» в эти минуты, даже странно откуда взялось такое преимущество и на 73-й минуте оно закономерно трансформировалось в гол. Кьеза исправился за промах десятью минутами ранее. Получил мяч от Кулушевски, прокинул Толоя и опять же из центра штрафной площади пробил. В этот раз – неотразимо. «Аталанта» ну никак не могла выйти из спящего режима. Что произошло с командой, наверное, Гасперини сложно будет объяснить. На 10 минут вышел «спасать Родину» и Алексей Миранчук, но ничем толковым не запомнился.
Второй трофей выиграл Пирло-тренер, к Суперкубку Италии, добавив Кубок. «Аталанта» в расстроенных чувствах отправляется готовиться к матчу с «Миланом». Теперь нужно бы хоть в Серии А удержать серебро.
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Евро-Футбол.Ру Иван_Терентьев
|Теги: Ювентус, Аталанта, Алексей Миранчук
Цирк Еврофутбола продолжается. Аталанту можно назвать командой Малиновского, скорее, нежели Миранчука, но это го лавочника пиарят тут почем зря.
Ювентус Кулусевского обыграл Аталанту Малиновского в финале Кубка Италии. По игре сказать особо нечего - корявое убожество. Только порадовал результат. Впечатление, что в топ-клубе играют обычные середняки, выпрашивающие огромные зарплаты зачет имени клуба.
Аталанта смотрелась не хуже, пока у игроков не сдали нервы. Это уже показатель неопытности - слишком хотели выиграть. Горячие головы им помешали. А так, если честно, бергамаски играют намного симпатичнее, чем туринцы в этом сезоне. Да и в прошлом зажигали неплохо.
Фанатов черно-белых с нужным трофеем. Ещё один матч и начинаем ждать позитивных перемен во всём.
Как то спокойно на классе Юве выиграл кубок. Теперь Аталанта в отместку сольет Милану))
Форца Юве!