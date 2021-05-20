Буффон стал рекордсменом Кубка Италии. Ещё никто не брал этот трофей в трёх десятилетиях

Джанлуиджи Буффон, который проводит последний сезон в составе «Ювентуса», установил рекорд Кубка Италии.

Ни одному игроку до итальянского голкипера не удавалось выиграть Кубок страны шесть раз. Кроме того, в первый раз Буффон поднял над головой Кубок Италии ещё в сезоне 1998/99, когда выступал за «Парму». Таким образом, Джанлуиджи становился обладателем Кубка в трёх десятилетиях подряд, как сообщает ресурс Squawka.

В начале мая 2021 года Буффон заявил, что покидает «Ювентус». Дальнейшее будущее вратаря неизвестно, но некоторые европейские клубы готовы рассмотреть его подписание. Трансфер Буффона рассматривает даже «Барселона».