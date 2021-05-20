Италия. Кубок Италии 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Буффон стал рекордсменом Кубка Италии. Ещё никто не брал этот трофей в трёх десятилетиях

20 Мая 2021, 00:20,

Джанлуиджи Буффон, который проводит последний сезон в составе «Ювентуса», установил рекорд Кубка Италии. 

Ни одному игроку до итальянского голкипера не удавалось выиграть Кубок страны шесть раз. Кроме того, в первый раз Буффон поднял над головой Кубок Италии ещё в сезоне 1998/99, когда выступал за «Парму». Таким образом, Джанлуиджи становился обладателем Кубка в трёх десятилетиях подряд, как сообщает ресурс Squawka.

В начале мая 2021 года Буффон заявил, что покидает «Ювентус». Дальнейшее будущее вратаря неизвестно, но некоторые европейские клубы готовы рассмотреть его подписание. Трансфер Буффона рассматривает даже «Барселона». 

Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Ювентус, Джанлуиджи Буффон
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Спартак» отыграл два мяча в Грозном и сохранил путёвку в Лигу чемпионов
«Спартак» отыграл два мяча в Грозном и сохранил путёвку в Лигу чемпионов
«Атлетико» едва не упустил первое место, «Реал» борется до конца, «Барселона» сдалась
«Атлетико» едва не упустил первое место, «Реал» борется до конца, «Барселона» сдалась
ВАР не пощадил Тухеля: «Лестер» превозмог «Челси» в финале Кубка Англии и обрёл первый трофей за пятилетку
ВАР не пощадил Тухеля: «Лестер» превозмог «Челси» в финале Кубка Англии и обрёл первый трофей за пятилетку
Криштиану Роналду признает, что больше не звезда
Криштиану Роналду признает, что больше не звезда
Отменённые голы нипочём: «Челси» отомстил «Лестеру» за Кубок и выкинул «лис» из топ-тройки чемпионата
Отменённые голы нипочём: «Челси» отомстил «Лестеру» за Кубок и выкинул «лис» из топ-тройки чемпионата


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 10000 Обзор Играть
9 Бонус: 19500 Обзор Играть
10 Бонус: 500 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола