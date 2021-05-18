Кьеллини: «Хотим закончить эту сказку об «Аталанте»

|
18 Мая 2021, 21:49,
|
|
Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини поделился ожиданиями от матча против «Аталанты» в рамках финала Кубка Италии.
«Мы готовы. Эта игра никак не связана с тем, что происходило весь сезон. Мы очень хотим завоевать трофей, но в тот же момент понимаем, что ничего не дастся просто так. Последние две победы в Серии А дали нам мощный импульс, наполнив нас позитивными эмоциями.
Мы очень хотим победить и закончить эту сказку об «Аталанте», которая, кажется, с каждым годом становится всё интереснее и интереснее», - цитирует Кьеллини Football Italia.
«Ювентус» сыграет с «Аталантой» завтра, 19 мая, в 22:00 по московскому времени.
|
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Ювентус, Аталанта, Джорджо Кьеллини