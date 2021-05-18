Бонуччи пропустит Кубок Италии

Центральный защитник туринского «Ювентуса» Леонардо Бонуччи получил травму.

Как сообщил журналист Ромео Агрести в «Твиттере», защитник пропустит финал Кубка Италии из-за проблем с коленом.

Матч между «Аталантой» и «Ювентусом» состоится завтра, 19 мая, стартовый свисток о начале встречи запланирован на 22:00 по московскому времени.

34-летний Бонуччи сыграл 33 матча за «Ювентус» во всех турнирах нынешнего сезона и отметился двумя забитыми голами. Контракт защитника с туринским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года, а его трансферная стоимость оценивается в десять миллионов евро.