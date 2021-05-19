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Девушка Миранчука рассказала, чем отличаются тренировки в «Локомотиве» и «Аталанте»

19 Мая 2021, 21:58,

Девушка полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука заявила, что после тренировок в Италии у российского игрока не остаётся сил на личную жизнь. 

В разговоре с Нобелем Арустамяном девушка призналась, что в Москве их времяпровождение с Алексеем было куда насыщенней, потому что Миранчук был активным, пара постоянно посещала какие-либо мероприятия. Однако всё изменилось с переездом в «Аталанту», где игрок засыпает сразу же после тренировок. 

В прошлом году Алексей Миранчук перебрался из московского «Локомотива» в «Аталанту» за 14,5 миллионов евро. В составе итальянского клуба плеймейкер сборной России отличился четырежды, дважды отдав голевую передачу. 

Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Аталанта, Алексей Миранчук
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