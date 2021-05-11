«Барселона» интересуется Буффоном

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11 Мая 2021, 23:34,
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Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон может продолжить карьеру в Испании.
Как сообщает Footmercato, в услугах опытного вратаря заинтересована «Барселона», которая уже контактировала с итальянцем. Отмечается, что подписание Буффона позволило бы каталонскому клубу продать Нето.
Напомним, что сегодня, 11 мая, Буффон объявил об уходе из «Ювентуса», легенда туринского клуба отказалась продлевать контракт с «бьянконери», таким образом, новому клубу он достанется бесплатно.
43-летний голкипер сыграл 12 матчей за итальянский гранд во всех турнирах нынешнего сезона, в которых пропустил семь голов.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Барселона, Ювентус, Джанлуиджи Буффон