Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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«Барселона» интересуется Буффоном

11 Мая 2021, 23:34,

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон может продолжить карьеру в Испании.

Как сообщает Footmercato, в услугах опытного вратаря заинтересована «Барселона», которая уже контактировала с итальянцем. Отмечается, что подписание Буффона позволило бы каталонскому клубу продать Нето.

Напомним, что сегодня, 11 мая, Буффон объявил об уходе из «Ювентуса», легенда туринского клуба отказалась продлевать контракт с «бьянконери», таким образом, новому клубу он достанется бесплатно.

43-летний голкипер сыграл 12 матчей за итальянский гранд во всех турнирах нынешнего сезона, в которых пропустил семь голов.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Барселона, Ювентус, Джанлуиджи Буффон
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