«Барселона» интересуется Буффоном

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон может продолжить карьеру в Испании.

Как сообщает Footmercato, в услугах опытного вратаря заинтересована «Барселона», которая уже контактировала с итальянцем. Отмечается, что подписание Буффона позволило бы каталонскому клубу продать Нето.

Напомним, что сегодня, 11 мая, Буффон объявил об уходе из «Ювентуса», легенда туринского клуба отказалась продлевать контракт с «бьянконери», таким образом, новому клубу он достанется бесплатно.

43-летний голкипер сыграл 12 матчей за итальянский гранд во всех турнирах нынешнего сезона, в которых пропустил семь голов.