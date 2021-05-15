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Гасперини – о финале Кубка Италии: «Трофей стал бы вишенкой на торте»

15 Мая 2021, 23:57,

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини пообщался с журналистами о финале Кубка Италии, в котором клуб из Бергамо встретится с «Ювентусом».

«Трофей стал бы венцом того, что мы добились за эти годы. Люди говорят, что «Аталанта» ничего не выигрывает, но такой клуб, как наш, три года подряд будет играть в Лиге чемпионов – это уже что-то невероятное. Трофей будет вишенкой на торте, но я считаю, что мы в любом случае останемся победителями», - цитирует Гасперини Sky Sport Italia.

Матч между «Аталантой» и «Ювентусом» состоится в среду, 19 мая, стартовый свисток о начале встречи запланирован на 22:00 по московскому времени.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Ювентус, Аталанта, Джан Пьеро Гасперини
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Комментарии (2)
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0
Alex1972
16 Мая 2021, 01:07

С такой обороной можете стать дыркой в стенке.... Гелевый знает... Хе-хе...

0
Pal Pay
16 Мая 2021, 00:27

А не подавишься вишенкой-то?

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