​Роналду увозит автомобили из Турина не из-за трансфера

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18 Мая 2021, 08:21,
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В опубликованном видео, на котором представители известной лиссабонской транспортной компании загружают и увозят автомобили Криштиану Роналду, многие футбольные фанаты увидели доказательство скорого возвращения футболиста в «Спортинг». Впрочем, Sky Sport Italia, ссылаясь на близкие к Роналду источники, сообщает, что футболист всегда увозит свои автомобили перед отпуском.
Corriere Torino, в свою очередь, отмечает, что год назад Роналду тоже перемещал свои автомобили с целью технического обслуживания.
Напомним, на прошлой неделе мать Криштиану Роналду Долореш Авейру заявила, что будет уговаривать сына вернуться в «Спортинг» ближайшим летом.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Ювентус, Криштиану Роналду
Какой Спортинг? Бред! Он всё ещё может решать в топ-5 чемпионатах. ПСЖ.
лишние авто есть? можно для меня пригнать, м?