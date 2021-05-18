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​Роналду увозит автомобили из Турина не из-за трансфера

18 Мая 2021, 08:21,

В опубликованном видео, на котором представители известной лиссабонской транспортной компании загружают и увозят автомобили Криштиану Роналду, многие футбольные фанаты увидели доказательство скорого возвращения футболиста в «Спортинг». Впрочем, Sky Sport Italia, ссылаясь на близкие к Роналду источники, сообщает, что футболист всегда увозит свои автомобили перед отпуском.

Corriere Torino, в свою очередь, отмечает, что год назад Роналду тоже перемещал свои автомобили с целью технического обслуживания.

Напомним, на прошлой неделе мать Криштиану Роналду Долореш Авейру заявила, что будет уговаривать сына вернуться в «Спортинг» ближайшим летом.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ювентус, Криштиану Роналду
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Комментарии (3)
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0
KLINSMANN
18 Мая 2021, 09:39
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0
Super fanat
18 Мая 2021, 09:30

Какой Спортинг? Бред! Он всё ещё может решать в топ-5 чемпионатах. ПСЖ.

0
NOBODY
18 Мая 2021, 08:25

лишние авто есть? можно для меня пригнать, м?

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