​Роналду увозит автомобили из Турина не из-за трансфера

В опубликованном видео, на котором представители известной лиссабонской транспортной компании загружают и увозят автомобили Криштиану Роналду, многие футбольные фанаты увидели доказательство скорого возвращения футболиста в «Спортинг». Впрочем, Sky Sport Italia, ссылаясь на близкие к Роналду источники, сообщает, что футболист всегда увозит свои автомобили перед отпуском.

Corriere Torino, в свою очередь, отмечает, что год назад Роналду тоже перемещал свои автомобили с целью технического обслуживания.

Напомним, на прошлой неделе мать Криштиану Роналду Долореш Авейру заявила, что будет уговаривать сына вернуться в «Спортинг» ближайшим летом.