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Кубок Испании

Анчелотти провёл юбилейный матч за «Реал»

21 Января 2022 • 09:09 Комментировать
Эльче
1:2
Реал Мадрид
окончен после доп. времени

Итальянский специалист Карло Анчелотти достиг знаковой отметки в мадридском «Реале». Вчерашний поединок 1/8 финала Кубка Испании против «Эльче» стал для «Папы Карло» 150-м у руля «королевского» клуба.

Как сообщает посредством своего твиттер-аккаунта журналист Педро Мартин, дольше именитого итальянца «бланкос» тренировали семь наставников. Лидером является Мигель Муньос, на счету которого 605 матчей у руля испанского гранда. Вторым идет Зинедин Зидан (263), а топ-3 замыкает Висенте дель Боске (246).

Напомним, что «Реал» с трудом прошел в четвертьфинал Кубка страны, одолев «Эльче» в овертайме со счетом 2:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти
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