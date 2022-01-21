Анчелотти провёл юбилейный матч за «Реал»

Итальянский специалист Карло Анчелотти достиг знаковой отметки в мадридском «Реале». Вчерашний поединок 1/8 финала Кубка Испании против «Эльче» стал для «Папы Карло» 150-м у руля «королевского» клуба.

Как сообщает посредством своего твиттер-аккаунта журналист Педро Мартин, дольше именитого итальянца «бланкос» тренировали семь наставников. Лидером является Мигель Муньос, на счету которого 605 матчей у руля испанского гранда. Вторым идет Зинедин Зидан (263), а топ-3 замыкает Висенте дель Боске (246).

Напомним, что «Реал» с трудом прошел в четвертьфинал Кубка страны, одолев «Эльче» в овертайме со счетом 2:1.