Бэйл возвращается на поле после длительной травмы

Кошмары вингера «Реала» Гарета Бэйла, связанные с травмами, могут закончиться в ближайшие дни, сообщает Football-Espana. Валлиец получил травму икроножной мышцы, из-за которой не выходил на поле по ноябрь, а после непродолжительного выступления со сборной Уэльса снова был вне игры из-за проблем со спиной.

Итальянский тренер команды Карло Анчелотти недавно сообщил о том, что Бэйл готов играть, но при этом не чувствует себя комфортно. В клубе надеются на скорое возвращение нападающего, но не будут форсировать события и посмотрят, как игрок будет себя чувствовать в ближайшие пару дней.

Напомним, что в этом сезоне валлиец сыграл за «Реал» Мадрид всего три матча, отметившись одним забитым голос после возвращения из аренды в «Тоттенхэме».