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Бэйл возвращается на поле после длительной травмы

18 Января 2022 • 22:55 Комментировать
Эльче
...
Реал Мадрид
6.20 4.05 1.55
20.01 21:00

Кошмары вингера «Реала» Гарета Бэйла, связанные с травмами, могут закончиться в ближайшие дни, сообщает Football-Espana. Валлиец получил травму икроножной мышцы, из-за которой не выходил на поле по ноябрь, а после непродолжительного выступления со сборной Уэльса снова был вне игры из-за проблем со спиной.

Итальянский тренер команды Карло Анчелотти недавно сообщил о том, что Бэйл готов играть, но при этом не чувствует себя комфортно. В клубе надеются на скорое возвращение нападающего, но не будут форсировать события и посмотрят, как игрок будет себя чувствовать в ближайшие пару дней.

Напомним, что в этом сезоне валлиец сыграл за «Реал» Мадрид всего три матча, отметившись одним забитым голос после возвращения из аренды в «Тоттенхэме».

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Евро-Футбол.Ру,
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ЭЛЬЧЕ РЕАЛ МАДРИД
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