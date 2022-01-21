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Кубок Испании

Анчелотти прокомментировал волевую победу над «Эльче» в Кубке Испании

21 Января 2022 • 00:25 Комментировать
Эльче
1:2
Реал Мадрид
окончен после доп. времени

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти подвел итоги матча против «Эльче» в рамках 1/8 финала Кубка Испании – «сливочные» лишь в дополнительном времени оформили себе путевку в следующую стадию, добыв волевую победу в меньшинстве.

«Если честно, то такие игры радуют меня больше всего. Я увидел, что у команды есть характер, она никогда не сдается. Это лучший вывод на сегодня. Хотелось бы отдельно отметить Иско и Эдена Азара, которые не так часто получают свой шанс, но вышли и сделали результат», - приводит слова итальянского специалиста Marca.

Напомним, что на днях «Реал» стал обладателем Суперкубка страны, одолев на своем пути «Барселону» и «Атлетик» из Бильбао.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти
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окончен после доп. времени Эльче 1:2 Реал Мадрид 6.80 4.35 1.48
Идет 64 минута Атлетик Б 1:1 Барселона 2.90 3.25 2.50
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