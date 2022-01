Анчелотти стал первым итальянским тренером, выигравшим Суперкубок Испании

Мадридский «Реал» стал обладателем Суперкубка Испании, переиграв в финальном матче «Атлетик», и для наставника «бланкос» Карло Анчелотти это пятый трофей у руля клуба.

Ранее Анчелотти работал с «Реалом» с 2013 по 2015 год, тогда ему удалось выиграть Лигу чемпионов после драматичного финала с «Атлетико» в мае 2014 года. Также были выиграны Кубок Испании 2013/2014, Суперкубок УЕФА 2014, клубный чемпионат мира 2014 года, и сейчас, во второй отрезок с «Реалом» - Суперкубок Испании.

Анчелотти стал, таким образом, первым итальянским тренером, который взял Суперкубок Испании.

