Анчелотти позвонил уволенному тренеру «Кадиса» и посочувствовал ему

Карло Анчелотти в очередной раз проявил свои человеческие качества, позвонив уволенному коллеге из испанского чемпионата. На днях «Кадис» расстался с Альваро Серверой, назначив на его место Серхио Гонсалеса. Все эти решения пришлись не по душе фанам команды, большая часть которых раскритиковала эти перестановки.

Что касается Карло Анчелотти, то он решил позвонить Сервере, несмотря на то, что на момент увольнения того находился в Саудовской Аравии, сообщает lavozdigital.es. Анчелотти выразил свое сочувствие и удивление в связи с произошедшим - все-таки Сервера поднял команду из Сегунды Б в Ла Лигу, а временные трудности могут быть у кого угодно.