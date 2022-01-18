Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти позвонил уволенному тренеру «Кадиса» и посочувствовал ему

18 Января 2022 • 04:26 Комментировать
Эльче
...
Реал Мадрид
6.20 4.05 1.55
20.01 21:00

Карло Анчелотти в очередной раз проявил свои человеческие качества, позвонив уволенному коллеге из испанского чемпионата. На днях «Кадис» расстался с Альваро Серверой, назначив на его место Серхио Гонсалеса. Все эти решения пришлись не по душе фанам команды, большая часть которых раскритиковала эти перестановки.

Что касается Карло Анчелотти, то он решил позвонить Сервере, несмотря на то, что на момент увольнения того находился в Саудовской Аравии, сообщает lavozdigital.es. Анчелотти выразил свое сочувствие и удивление в связи с произошедшим - все-таки Сервера поднял команду из Сегунды Б в Ла Лигу, а временные трудности могут быть у кого угодно.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Кадис
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 1000 рублей!
ЭЛЬЧЕ РЕАЛ МАДРИД
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
18.01  22:00 Бетис ... Алавес 1.50 4.20 6.80
18.01  23:30 Кадис ... Эспаньол 3.35 3.05 2.35
Все матчи
Новости
Сегодня, 18 Января
04:55 · Испания. Ла Лига
Если Люк де Йонг уйдет, Хави пригласит форварда «Эльче»
04:34 · Испания. Ла Лига
Хави срочно подыскивает сменщика для Альбы
04:26 · Испания. Ла Лига
Анчелотти позвонил уволенному тренеру «Кадиса» и посочувствовал ему
00:52 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» убеждает Усмана Дембеле согласиться на переход, предложив ему щедрый контракт
17 Января
23:15 · Испания. Ла Лига
«Хетафе» усиливается воспитанником «Реала»
23:08 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» отправил де Вильену в аренду в «Эспаньол» - у испанского клуба будет право выкупа официально
22:19 · Испания. Ла Лига
Пьянич не горит желанием возвращаться в «Барселону»
21:57 · Испания. Ла Лига
Экс-звезды «Барселоны» видят свет в конце туннеля при Хави
21:32 · Англия. Премьер-лига
Ламела - обладатель премии Пушкаша
21:16 · Испания. Ла Лига
Юмтити практически договорился с испанским клубом об аренде перед тем, как получил травму
19:43 · Испания. Ла Лига
​«Барселона» поставила ультиматум Дембеле слухи
18:32 · Испания. Ла Лига
Вейналдум выбрал «ПСЖ» не из-за денег
17:59 · Испания. Ла Лига
​Юмтити прооперируют из-за перелома – «Барселона» 1
17:36 · Испания. Ла Лига
​Черышев выздоровел после COVID-19
16:28 · Испания. Ла Лига
«Барселона» может расторгнуть контракт с Дембеле 2
Все новости
Рекомендуем