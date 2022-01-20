​Анчелотти дал надежду Бэйлу и Азару

Ходят слухи, что дни Гарета Бэйла и Эдена Азара в «Реале» сочтены. Впрочем, наставник мадридской команды Карло Анчелотти своими словами дал футболистам надежду.

«Бэйл вернулся после долгого перерыва. А Азар уже месяц чувствует себя хорошо, он в хорошей форме. Мне не нужно давать советы Азару. У него есть характер и опыт, чтобы принимать решения самому. Они оба обладают качествами, которые могут серьёзно помочь «Реалу», - слова Анчелотти приводит Goal.com.

В четверг, 20 января, «Реал» проведёт кубковый матч против «Эльче» на поле соперника. Не пропустите трансляцию в текстовом формате на портале LiveResult.