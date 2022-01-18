Миятович: «Когда я ушёл из «Валенсии» в «Реал», мне потребовалась охрана»

Югославский футболист Предраг Миятович блистал в Примере в 90-е годы прошлого столетия - сперва в «Валенсии», а с 1996 года - уже в мадридском «Реале». Миятович вспоминает, что его переход в «Реал» болельщики «летучих мышей» восприняли крайне болезненно - примерно так же, как в «Барселоне» восприняли чуть позже уход Луиша Фигу в тот же «Реал». Миятович вспоминает это и признается - теперь он понимает болельщиков.

- Люди рассердились, и я понимаю их. Тогда я был менее опытным, но сейчас смотрю на вещи иначе. И я тоже рассердился бы, будь я болельщиком «Валенсии». Когда после перехода я в первый раз вернулся в Валенсию в качестве игрока «Реала», мне потребовалась охрана, которая сопроводила меня в отель, - вспоминает Миятович, слова которого приводит derbyderbyderby.it.