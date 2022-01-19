Куртуа не сыграет с «Эльче» в Кубке Испании

Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа пропустит ближайшую встречу своей команды в Кубке Испании против «Эльче» из-за недомогания. Тренер «сливочных» Карло Анчелотти заверил прессу, что с голкипером всё в порядке. Скорее всего, он вернётся в строй к воскресному матчу против того же «Эльче», только уже в Ла Лиге.

«Это что-то несерьёзное. У Куртуа легкое недомогание. Я уверен, что он вернется в строй уже в воскресенье», – заверил журналистов на пресс-конференции Карло Анчелотти.

Отметим, что место в воротах мадридского «Реала» в матче Кубка Испании против «Эльче» должен занять украинец Андрей Лунин, который ранее уже провёл один матч в турнире.