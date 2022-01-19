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Чемпионат Испании. Ла Лига

Бензема расстроен тем, что футболистов судят по статистике

19 Января 2022 • 14:43 Комментировать
Эльче
...
Реал Мадрид
6.90 4.40 1.47
20.01 21:00

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема заявил, что расстроен критериями, по которым болельщики оценивают футбол. По мнению француза, в первую очередь нужно смотреть не на статистику, а на качество игры.

«У людей нет времени смотреть на то, что футболист делает на поле. У них есть время только для того, чтобы посмотреть кто сколько забил. Если игрок показал плохую игру, но забил гол, его всё-равно считают лучшим. Я не люблю подобные суждения, но в будущем это будешь развиваться всё дальше и дальше», – цитирует Бензема France Football.

В этом сезоне Бензема провёл 20 матчей в Ла Лиге, где отметился 17 голами и 7 голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карим Бензема
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ЭЛЬЧЕ РЕАЛ МАДРИД
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