Дани Карвахаль не смог сыграть за «Реал» в финале Суперкубка Испании против «Атлетика» после сдачи положительного теста на коронавирус. Защитник также не отправился с командой домой – ему пришлось уйти на обязательную самоизоляцию в Саудовской Аравии, где разыгрывался трофей. Как сообщает Football Espana, период самоизоляции завершился, и теперь Карвахаль вернётся в Испанию спецрейсом, который организует Королевская футбольная федерация Испании.

В сезоне 2021/2022 30-летний Дани Карвахаль провёл за «Реал» во всех соревнованиях 17 матчей. На счету футболиста один забитый гол и один результативный пас на партнёра.