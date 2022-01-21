Роберто Карлос назвал самого либерального тренера мадридского «Реала»

Поиграв за «Реал» в течение одиннадцати лет, Роберто Карлос повидал разное - и поработал за это время с разными тренерами. В интервью португальскому телеканалу Canal 11 он особо упомянул Висенте Дель Боске. По его словам, именно он был самым мудрым из всех тренеров «Реала», так как не давил на игроков и позволял им больше, чем остальные тренеры - и футболисты ответили должным образом, хорошими результатами, семью трофеями за четыре года, в том числе двумя победами в Лиге чемпионов.

- Дель Боске нам был, скорее, другом, чем наставником. Не было никаких правил. В понедельник и вторник мы тренировались в пять часов вечера, потому что он понимал - с утра никто не хочет выходить на тренировки, - вспоминает Роберто Карлос.