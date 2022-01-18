Трансферная стоимость Эдена Азара снизилась в 8 раз

Катастрофичная эпопея полузащитника Эдена Азара в мадридском «Реале» резко отрицательно сказалась на его трансферной стоимости. Всего лишь два года назад, сообщает El Mundo Deportivo, он оценивался в 150 миллионов евро. Сейчас же, когда Азар откровенно не нужен «Реалу», и Карло Анчелотти напрямую заявил это, стоимость бельгийца, согласно порталу Transfermarkt, составляет всего лишь 18 миллионов евро.

Это означает, что она снизилась в более чем восемь раз! Это примерно столько же, сколько стоил Азар десять лет назад сразу после завоевания чемпионского титула в Лиге 1 с «Лиллем», под руководством Руди Гарсии.

До «Реала» Азар выступал за «Челси», в стан «сливочных» футболист перебрался в 2019 году.